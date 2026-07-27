Nicușor Dan îi trimite pe Marius Lazurca și pe șeful Armatei la Washington pentru întâlniri cu administrația Trump

Acesta va fi însoţit de şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad. Foto: Agerpres

Consilierul prezidenţial Marius Lazurca a anunţat luni că a fost trimis de preşedintele Nicuşor Dan la Washington DC pentru a se întâlni cu Administraţia Trump şi liderii Congresului, potrivit Agerpres.



Acesta va fi însoţit de şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad.



''Preşedintele Dan m-a trimis pe mine şi pe şeful Apărării din România la Washington DC pentru a ne întâlni cu Administraţia Trump şi liderii Congresului în vederea promovării alinierii noastre în domeniul securităţii la Marea Neagră'', a scris el pe platforma X.



Lazurca a amintit că ''piloţi români curajoşi, care zboară pe F-16 fabricate în America, au doborât trei drone ruseşti în ultimele trei zile''.



''Aceste ameninţări ne amintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu SUA şi cât de recunoscători suntem pentru asta. Pace prin forţă'', a spus consilierul prezidenţial.