Președinții Curților de Apel cer șefei CCR, Simina Tănăsescu, să clarifice scopul întâlnirii cu premierul demis Ilie Bolojan

2 minute de citit Publicat la 16:15 16 Aug 2026 Modificat la 16:25 16 Aug 2026

Președinții Curților de Apel cer președintei CCR, Simina Tănăsescu (foto) să clarifice împrejurările și scopul întâlnirii cu Ilie Bolojan. Sursă foto: Hepta

Președinții Curților de Apel din țară au publicat, duminică, o scrisoare deschisă în care solicită clarificarea scopului întâlnirii dintre președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu și premierul interimar, Ilie Bolojan.

Șefa CCR a precizat sâmbătă că "respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal".

Tănăsescu nu a negat întâlnirea cu Bolojan, care, potrivit surselor Antena 3 CNN, s-ar fi petrecut în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Reprezentanții AUR și PSD au cerut, la rândul lor, clarificări, în condițiile în care Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe, luni, asupra Legii ANI, ce include amendamentul vizând mandatul lui Dominic Fritz de primar al municipiului Timișoara.

Legea a fost atacată la Curte printr-o sesizare comună a 27 de senatori de la USR şi PNL, dar şi printr-o acţiune separată a preşedintelui Nicuşor Dan.

Ce spun judecătorii Curților de Apel despre întâlnirea Simina Tănăsescu - Ilie Bolojan

"Președinții Curților de Apel din România (...) consideră necesară clarificarea informațiilor apărute în spațiul public referitoare la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale a României, doamna Elena-Simina Tănăsescu, și domnul Ilie Bolojan, prim-ministru demis, care ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, aceștia din urmă cu interese în dosare aflate pe rolul Curții Constituționale", se arată în scrisoarea dată publicității duminică.

Aceștia arată că independența și imparțialitatea justiției presupun nu numai absența oricărei influențe exterioare, ci și înlăturarea oricărei aparențe care ar putea genera îndoieli legitime.

"Lipsa de transparență care înconjoară asemenea întâlniri ale președintelui Curții Constituționale cu reprezentanți de cel mai înalt nivel ai unui singur partid politic este profund inadecvată standardelor pe care trebuie să le respecte o jurisdicție constituțională.

Șefii Curților de Apel: Lipsa transparenței produce consecințe grave asupra percepției publice privind corectitudinea CCR

Ea este de natură să genereze îndoieli legitime asupra aparenței de imparțialitate, element fundamental al justiției constituționale, și poate produce consecințe grave asupra percepției publice privind corectitudinea și neutralitatea deciziilor Curții", se spune în documentul citat.

În scrisoarea menționată se face referire la precedentul din anul 2018, când Elena-Simina Tănăsescu, la acel moment consilier prezidențial, și-a prezentat demisia în urma controverselor generate de o întâlnire cu un judecător al Curții Constituționale.

"Considerăm că standardul exprimat atunci rămâne pe deplin actual.

Pentru înlăturarea oricărei speculații și pentru protejarea încrederii publice în jurisdicția constituțională, considerăm necesară clarificarea informațiilor apărute public, cu privire la existența și cadrul în care întâlnirea a avut loc, la motivul desfășurării sale în biroul președintelui Senatului, precum și la scopul și temele discutate", spun președinții Curților de Apel.

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