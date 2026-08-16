"Drona a venit de-a lungul braţului Chilia, a trecut în Moldova, a venit în România", spune Radu Miruță, ministrul Apărării

Drona a intrat în spaţiul aerian românesc duminică, la ora 04:44. Sursa foto: Agerpres & Getty Images

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică dimineaţa, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că drona care a intrat în spaţiul aerian al României a fost doborâtă după ce a zburat aproximativ 15 minute în ţara noastră. Potrivit explicaţiilor sale, aparatul de zbor fără pilot a pătruns din Ucraina în Republica Moldova, după ce s-a deplasat de-a lungul braţului Chilia, şi, ulterior, a ajuns în România. Momentan, nu se ştie ce tip de dronă este şi urmează să fie recuperate rămăşiţele din zona în care a fost neutralizată de un pilot spaniol.

"Drona a venit de-a lungul braţului Chilia, pe teritoriul ucrainean, a trecut în Moldova, a venit în România. În Moldova a fost o fluctuaţie în zona Galaţi, unde sunt aproape graniţele Ucrainei, României şi Moldovei, a intrat în spaţiul aerian românesc la ora 04:44, ridicasem preventiv avioanele de vânătoare, aflate în misiune de Poliţie aeriană.

Şi, azi-noapte au fost ridicate avioanele F-18 spaniole şi, la un sfert de oră de la intrarea în spaţiul aerian românesc, a putut fi încadrată pe radarele avioanelor de vânătoare, a fost ţintită şi a fost doborâtă într-o zonă nelocuită, undeva între între localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați", a declarat Radu Miruţă în cadrul unei intervenţii telefonice la Antena 3 CNN, duminică dimineaţa.

Ulterior, oficialul a explicat de ce au fost ridicate avioane de vânătoare F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care execută Serviciul de Luptă Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană "Mihail Kogălniceanu" şi nu unele româneşti.

"Aşa cum noi facem misiune de Poliţie aeriană întărită în alte ţări, aşa se întâmplă la nivel NATO cu misiunile de poliţie aeriană, de data asta sunt Forţele Aeriene Spaniole, au fost şi Forţele Aeriene Italiene, Nemţeşti – se rotesc la câte şase săptămâni. De cele mai multe ori se ridică avioanele de vânătoare româneşti, însă, sunt momente în care Dispeceratul de Serviciu, pur şi simplu, avioane de vânătoare decise la nivel NATO pentru eficientizarea resurselor din partea misiunii de Poliţie Internaţională", a explicat ministrul Apărării Naţionale a României.

În prezent, nu se ştie provenienţa aparatului de zbor neutralizat şi, conform declaraţiilor oferite de Radu Miruţă, în zorii zilei, s-a ridicat un elicopter pentru a se cerceta zona în care a avut loc punctul de impact.