România a depus oficial cererea de plată nr. 5 din PNRR. Valoarea e de aproape 3 miliarde de euro. Anunțul lui Dragoș Pîslaru

1 minut de citit Publicat la 12:23 15 Aug 2026 Modificat la 12:23 15 Aug 2026

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene. Dragoș Pîslaru. Foto: Hepta

România a depus oficial, vineri seara, cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare totală de 2,84 miliarde de euro, a anunţat ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

"Ieri seară, la ora 20:00, România a depus oficial cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare totală de 2,84 miliarde euro.

CP5 include 75 de ţinte şi jaloane (21 de reforme, 54 de investiţii), cumulând în valoare netă 1,65 miliarde euro bani europeni nerambursabili (granturi) şi 433 milioane euro pe componenta de împrumut. Este penultima cerere de plată din PNRR.

Cu această depunere, ajungem la 78% absorbţie pe partea de granturi. Când am preluat mandatul, anul trecut, eram la 47% - acumulat în 4 ani şi jumătate", a scris Pîslaru, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, în ultimul an, la absorţia fondurilor s-au adăugat 31 puncte procentuale şi a fost păstrată integral alocarea de 13,57 miliarde euro pe granturi.

"După transmiterea cererii de plată de către colegii din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (cărora le mulţumesc din nou), am mers la Ministerul Muncii, unde am rămas până după miezul nopţii cu echipa să lucrăm la proiectul salarizării unitare.

Le mulţumesc, de asemenea, şi colegilor de la Ministerul Muncii", a precizat Pîslaru, care asigură interimatul şi la Ministerul Muncii.

Planul de Redresare şi Rezilienţă al României este finanţat cu 21,41 miliarde euro, din care 13,57 miliarde euro sub formă de granturi şi 7,84 miliarde euro sub formă de împrumuturi.