Fostul primar al Iașiului, de pe lista Most Wanted, a fost adus în România. Se ascundea în Italia

1 minut de citit Publicat la 12:45 15 Aug 2026 Modificat la 12:46 15 Aug 2026

Fostul primar a fost adus în țară pentru executarea pedepsei. Foto: Poliția Română / Antena 3 CNN

Un bărbat de 68 de ani, Ionel Onofraş, urmărit internaţional în categoria Most Wanted, a fost adus, sâmbătă, în ţară de poliţişti, pentru a-şi executa pedeapsa de 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală.

"Persoana a fost predată în urma cooperării prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Bărbatul a fost adus din Italia şi a fost introdus într-o unitate de detenţie, în vederea punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea", a comunicat, sâmbătă, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi.

Pe 30 aprilie, în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Serviciul de Investigaţii Criminale - Biroul Urmăriri, în cooperare cu autorităţile italiene, Onofraş a fost depistat şi arestat pe teritoriul Italiei.

Activităţile au beneficiat de sprijinul unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, iar schimbul de informaţii şi cooperarea s-a realizat prin implicarea Biroului Ataşatului de Afaceri Interne din Italia şi Biroul Sirene România, au precizat autoritățile.

Fugarul condamnat a fost două luni primar al Iașului

Bărbatul în vârstă de 68 de ani, din comuna Rediu, era dat în urmărire internaţională, categoria Most Wanted, pentru că nu a fost găsit la domiciliu pentru a-şi executa pedeapsa stabilită de judecători, de 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală în formă continuată.

Potrivit dosarului, Onofraș a abuzat patru minore pe care le invitase în atelierul său foto, ca fotomodele.

Condamnarea a fost pronunțată în 2023.

Bărbatul a fost, pentru o perioadă de două luni, primul primar al Iaşiului după evenimentele din Decembrie 1989.