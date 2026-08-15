Guvernul Ungariei a decis să scufunde sâmbătă cele două barje la centrala nucleară Paks. Se așteaptă o creștere nivelului apei cu 20 cm

<1 minut de citit Publicat la 11:47 15 Aug 2026 Modificat la 11:49 15 Aug 2026

Peter Magyar s-a dus la Paks pentru operațiunea de scufundare a barjelor lângă centrala nucleară. Foto: Peter Magyar via Facebook

Guvernul ungar a decis să grăbească scufundarea a două barje pe Dunăre în apropiere de centrala nucleară de la Paks, pentru a ridica nivelul apei și a alimenta astfel circuitul terțiar de răcire.

Operațiunea are loc sâmbătă.

Premierul Peter Magyar a publicat pe Facebook imagini de la operațiune.

Șeful guvernului se află pe o ambarcațiune și discută cu cei implicați.

În alte cadre se văd vase pe Dunăre și elicoptere care supraveghează zona.

Centrala nucleară de la Paks funcționează în prezent la aproximativ 25% din capacitatea sa din cauza unei secete istorice și a nivelurilor scăzute ale fluviului.

Potrivit planurilor autorităților, urmează să fie construit un prag artificial pe fundul canalului fluvial, pentru a gestiona debitul apei.

Acest proiect va dura săptămâni.

Între timp, cele două barje de 80 de metri vor fi scufundate în apropierea centralei nucleare pentru a ridica nivelul apei pe termen scurt, astfel încât cele două turbine ale centralei să poată fi menținute în funcțiune, în timp ce pragul albiei râului este în construcție.

Se anticipează că scufundarea barjelor ar putea ridica nivelul apelor cu 20 de centimetri pe termen scurt.

Pragul subacvatic ar urma să crească nivelul cu până la 1 metru.