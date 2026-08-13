Peter Magyar ia peste picior România a doua oară, joi, pentru eșecul de la Cernavodă. "Paks încă funcționează"

3 minute de citit Publicat la 20:09 13 Aug 2026 Modificat la 20:17 13 Aug 2026

Peter Magyar a ironizat a doua oară România, joi, pentru eșecul de la Cernavodă. Foto: Peter Magyar via Facebook, Profimedia Images

Premierul ungar Peter Magyar a nominalizat, din nou, România într-o postare în care face referire la centrala nucleară de la Paks și cea de la Cernavodă.

Din postarea lui Magyar reiese că măsurile luate de autoritățile de la Budapesta permit funcționarea centralei de la Paks, în vreme ce, în România, centrala de la Cernavodă a fost oprită pentru cel puțin 10 zile.

"Luni, Mi Hazánk (partid maghiar de extremă dreapta, n.r.) și Fidesz (partidul fostului premier Viktor Orban, n.r.) ne-au cerut să facem ceea ce au făcut (românii) la centrala nucleară din România.

Nu i-am ascultat. Centrala nucleară de la Paks funcționează încă, centrala nucleară din România a trebuit să fie oprită complet astăzi pentru cel puțin 10 zile", a scris Magyar pe Facebook.

Al doilea mesaj, joi, în care premierul ungar se referă la situația din România

Peter Magyar a mers, joi, la centrala nucleară Paks, să verifice stadiul lucrărilor anunțate cu o zi în urmă pentru creșterea nivelului Dunării.

Într-un prim mesaj, el a dat România exemplu negativ pentru închiderea centralei nucleare de la Cernavodă.

La fel cum au procedat autoritățile române, cele din Ungaria vor scufunda barje pentru a crește nivelul fluviului, dar vor construi și un dig.

Peter Magyar: Centrala din România, despre care s-a scris atât de mult, a fost oprită

"Munca la Paks se desfășoară într-un ritm intens. În prezent, are loc poziționarea și fixarea primei barje.

În scurt timp va ajunge și cea de-a doua barjă. Pe malul drept al Dunării, pregătirea terenului a fost finalizată, lucrările de amenajare a drumurilor sunt în desfășurare, iar a început amplasarea pietrelor, pe baza planurilor elaborate de cei mai buni ingineri.

Pe malul stâng, forțele armatei amenajează zona de organizare a șantierului și depozitele.

Și pe această parte, lucrările la construcția structurii vor începe chiar astăzi. În prima etapă vor fi încorporate 35.000 de tone de piatră, iar ulterior încă 110.000 de tone", a scris Magyar.

El a făcut apoi în acest prim mesaj o comparație cu situația din România.

"În prezent, două turbine ale Centralei Nucleare de la Paks produc energie în condiții de siguranță.

Între timp, centrala nucleară din România, despre care s-a vorbit atât de mult, a trebuit să fie oprită complet.

La Paks, specialiștii din domeniul gospodăririi apelor și al energiei, împreună cu armata, desfășoară lucrările coordonat, sub conducerea Oficiului pentru Administrarea Apărării", a precizat el.

Centrala de la Paks este construită cu tehnologie sovietică

Centrala nucleară de la Paks este singura astfel de facilitate energetică din Ungaria.

Este situată pe malul Dunării, la 100 km sud de Budapesta.

Centrala asigură circa 40%-50% din energia electrică a țării, comparativ cu 20%, în condiții normale de funcționare, furnizate României de reactoarele de la Cernavodă.

Reactoarele de la Paks sunt model sovietic (VVER) și se bazează parțial pe apa Dunării pentru sistemul de răcire.

Mai exact, în circuitul primar al reactorului, unde se petrece fisiunea, se folosește apă de înaltă puritate, tratată cu bor, la presiune foarte înaltă. Acest fluid devine radioactiv și rămâne permanent izolat în interiorul incintei de securitate.

Apa din circuitul secundar intră în generatoarele de abur, unde preia căldura din circuitul primar prin pereții tuburilor schimbătoare de căldură, fără a intra în contact direct cu acesta.

Circuitul terțiar are rolul de evacuare a căldurii reziduale în mediul extern și folosește ca sursă de apă rece debitul natural al Dunării.

Centrala de la Cernavodă se bazează pe tehnologie canadiană

Reactoarele de la Cernavodă sunt model canadian (CANDU).

Acestea folosesc apă grea pentru răcirea miezului, apă ușoară în circuitul secundar, unde se produce abur și apă din Dunăre pentru răcirea condensatorului.

Apa din Dunăre nu intră în contact cu materialul radioactiv.

Întrucât ambele centrale folosesc parțial apă din fluviu în circuitul de răcire, ele sunt afectate de scăderea debitului Dunării, pe fondul secetei severe.

Scăderea apelor la un nivel istoric a forţat, săptămâna trecută, oprirea a trei dintre cele patru reactoare ale centralei de la Paks, deşi între timp unul a fost repornit parţial luni, în urma unei uşoare creşteri a nivelului Dunării.



Însă, conform prognozei pentru zilele următoare, nivelul apelor în zona centralei de la Paks ar urma să scadă cu încă 13 centimetri.