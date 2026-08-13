Jaf de 80.000 de euro în Franţa. Patru bărbaţi mascaţi au furat sute de cartonaşe de colecţie Pokemon dintr-un magazin de specialitate

Cartonaşe de colecţie Pokemon în valoare de 80.000 de euro, furate dintr-un magazin din Franţa. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un magazin specializat în cartonaşe de colecţie, în principal cu Pokemon, a fost jefuit în noaptea de miercuri spre joi în Franţei, prejudiciul fiind estimat la aproape 80.000 de euro, a precizat directoarea magazinului pentru AFP, conform Agerpres. În prezent, polițiștii încearcă să-i identifice pe cei patru bărbați care au dat spargerea, aceștia având fețele acoperite cu cagule.

Furtul a avut loc în localitatea Bourgoin-Jallieu (centru-est) aproximativ la ora 04:00 (02:00 GMT), potrivit poliţiei, când patru bărbaţi cu cagule au intrat în magazin după ce au forţat uşa de la intrare, a detaliat responsabila magazinului Smogtrade, care a dorit să-şi păstreze anonimatul.

Înainte să fugă de la locul faptei într-o maşină din cauza declanşării alarmei, hoţii au avut timp să ia ''câteva sute'' de cartonaşe, ''aproape toate'' aparţinând francizei japoneze Pokemon, se mai spune în comunicat, prejudiciul fiind estimat la 80.000 de euro.

Foarte apreciate de colecţionari în ultimii ani şi tranzacţionate, în unele cazuri, la preţuri exorbitante, cartonaşele Pokemon, inspirat dintr-un serial japonez de animaţie despre aventurile unor mici monştri, au fost ţinta mai multor furturi atât în Franţa, cât şi în străinătate.

În februarie 2024, la Rennes, trei bărbaţi au fost condamnaţi la pedepse cu închisoare pentru furt comis cu violenţă şi tăinuirea a zeci de mii de cartonaşe Pokemon, care valorau circa 100.000 de euro.

Mai recent, în luna ianuarie, în Regatul Unit de data aceasta, cartonaşe Pokemon în valoare de circa 100.000 de dolari (aproximativ 87.000 de euro) au fost furate dintr-un magazin de specialitate.

Luna următoare, un cartonaş rar Pikachu, celebrul personaj galben al francizei, a fost vândut la licitaţie pentru suma record de 16,5 milioane de dolari (14,3 milioane de euro).

Franciza Pokemon, care a împlinit anul acesta 30 de ani, a generat venituri de 12 miliarde de dolari din licenţe în 2024, potrivit publicaţiei specializate License Global, adică o sumă mai mare decât gigantul din industria jucăriilor Mattel.