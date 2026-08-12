Motocicleta din Al Doilea Război Mondial descoperită în Dunărea secată e aproape „nouă”. Sub ea, erau prinși 2 soldați ai Wehrmachtului

Motocicleta din Al Doilea Război Mondial descoperită în Dunărea secată. Sursa foto: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V./ Simone Schmid

Epava unei motociclete și rămășițele a doi soldați germani au atras atenția lumii. Nivelul scăzut al Dunării la Budapesta a scos la iveală motocicleta din Al Doilea Război Mondial, acum curățată și surprinzător de bine conservată, transmite Euronews.

Fotografia motocicletei Wehrmachtului recuperate la Budapesta face înconjurul lumii: de la publicații britanice până la platforme americane, presa relatează despre această descoperire spectaculoasă.

Potrivit Institutului și Muzeului de Istorie Militară din Ungaria, motocicleta recuperată este un model DKW NZ 350-1.

La vremea respectivă, modelele DKW NZ 250 și NZ 350 erau considerate de motocicliști deosebit de robuste și fiabile. Din 1944, DKW a introdus astfel NZ 350-1, o variantă dezvoltată special pentru utilizarea în condiții de război.

› Vezi galeria foto ‹

Detalii inedite despre motocicleta Wehrmachtului

Muzeul ungar a recuperat motocicleta pe 2 august, în Piața Batthyány, vizavi de Parlament. Motocicleta este aproape complet intactă. Deoarece era îmbibată cu apă și acoperită de nămol în momentul în care a fost scoasă din Dunăre, aceasta cântărea peste 200 de kilograme. În prezent, motocicleta este curățată și conservată în hangarul muzeului din Budapesta.

DKW NZ 350-1 a fost produsă între 1944 și 1945, iar până la sfârșitul războiului au fost fabricate puțin sub 12.000 de exemplare.

Una dintre caracteristicile mai interesante este un mic detaliu ușor de trecut cu vederea în prezent: pe cadrul din spate exista un fel de „aripioară” sau racletă pentru noroi și zăpadă. Rolul acesteia era să împiedice noroiul și zăpada să se lipească de anvelopă și să ajungă apoi în transmisia pe lanț. Se pare că această modificare a fost inspirată de experiența acumulată în timpul iernii din Rusia.

O altă caracteristică remarcabilă era blocul motor realizat din fontă cenușie, un aliaj turnat pe bază de fier, cu un conținut ridicat de grafit. Unul dintre motivele acestei alegeri a fost deficitul de aluminiu din timpul războiului.

Pe baza informațiilor publicate până acum, însă, nu este încă posibilă stabilirea zilei sau chiar a lunii exacte în care a fost produs exemplarul descoperit.

DKW, producătorul modelului NZ 350-1

Compania DKW își are originile în activitatea inginerului danez Jørgen Skafte Rasmussen. În 1907, acesta a înființat mai întâi o companie de mecanică și inginerie cu aburi în Zschopau, Saxonia.

Numele de marcă DKW a apărut ulterior și provenea inițial de la „Dampfkraftwagen” („automobil cu motor cu aburi”). În 1922, primul motor DKW în doi timpi a fost produs la Zschopau. În anii care au urmat, compania s-a transformat într-unul dintre cei mai importanți producători de motociclete din Germania.

În 1932, DKW a fuzionat cu Audi, Horch și Wanderer pentru a forma Auto Union AG. În cadrul noului grup, uzina DKW din Zschopau a rămas centrul producției de motociclete și motoare.

În anii 1930, DKW s-a implicat tot mai mult în procesul de reînarmare a Germaniei. Modelul NZ 350 a fost, de asemenea, produs în număr mare pentru Wehrmacht.

Importanța uzinei din Zschopau se reflectă și în producția sa: încă din 1934, de pe linia de asamblare a ieșea motocicleta DKW cu numărul 350.000, urmată de exemplarul cu numărul 500.000 în 1939.

Odată cu izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, producția de motociclete civile a fost redusă treptat, iar fabricația s-a orientat din ce în ce mai mult către necesitățile militare.

DKW NZ 350-1 recuperată acum din Dunăre datează din această ultimă etapă a războiului.

Ce s-a întâmplat cu uzina DKW după război

După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, uzina DKW din Zschopau a fost demontată de forțele sovietice de ocupație. Utilajele și echipamentele au fost transportate în Uniunea Sovietică. Inginerii DKW din Zschopau au fost, de asemenea, duși la Izhevsk pentru a contribui la reluarea producției de motociclete acolo.

Povestea modelului NZ 350 nu s-a încheiat însă aici: începând din 1946, în Uniunea Sovietică a fost produs modelul IZh-350, o motocicletă bazată în mare parte, din punct de vedere tehnic, pe DKW NZ 350. Peste 127.000 de exemplare au fost construite până în 1951.

Rămășițele a doi soldați germani au fost descoperite sub motocicletă

În ultimele zile, în albia secată a Dunării au fost descoperite și alte obiecte din echipamentul original, în apropierea motocicletei Wehrmachtului, printre acestea numărându-se o canistră de benzină, o Y-strap și o teacă pentru baionetă.

O Y-strap era un ham din piele purtat peste umeri și conectat în partea din față și din spate prin curele suplimentare. Acesta era folosit pentru fixarea echipamentului de corp, precum geanta pentru pâine, buzunarele pentru muniție sau bidonul de apă. Denumirea de „Y” provine de la forma creată de bretelele de pe umeri.

O teacă pentru baionetă este suportul în care este introdusă baioneta și care este prins de centură sau de o altă piesă de echipament. Baioneta este transportată în aceasta atunci când nu este fixată pe pușcă.

Rămășițele umane ale doi soldați germani au fost descoperite sub motocicletă. Plăcuțele lor de identificare, păstrate în stare completă, ar putea dezvălui acum, pentru prima dată după mai bine de 80 de ani, cine au fost cei doi și ce li s-a întâmplat. A fost descoperit și un așa-numit scut de mânecă „Kuban”.

Acest însemn ar putea indica faptul că fostul său purtător fusese anterior desfășurat în capul de pod Kuban, în Caucaz.

În prezent, se presupune că rămășițele celor doi bărbați aparțin motociclistului și pasagerului de pe motocicletă. Există însă și o posibilă explicație alternativă: Institutul de Istorie Militară din Ungaria consideră că locul respectiv ar fi putut fi folosit drept groapă pentru resturi și deșeuri de război rezultate după încheierea asediului. Se pare că acolo au fost aruncate, printre altele, muniție și bucăți de echipament.

Prin urmare, descoperirile de până acum nu permit încă formularea unei concluzii definitive potrivit căreia cei doi bărbați se aflau pe DKW în momentul morții lor.