Petrișor Peiu își critică propriul partid pentru amendamentul la Legea ANI și recunoaște că e cu dedicație pentru Nicușor Dan

George Simion și Petrișor Peiu, într-o conferință de presă la sediul AUR. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Digi24 că nu susține amendamentul partidului la Legea ANI privind averile partenerilor demnitarilor și că „speră” că nu a fost gândit cu dedicație pentru Mirabela Grădinaru. Peiu a adăugat că trebuie să existe „onoare” și în politică, iar lupta lui este cu președintele României, nu cu „soția sau ce este doamna... concubină”.

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR s-a grăbit să precizeze „nu-i al meu”, atunci când a fost întrebat despre acest amendament controversat, care a fost atacat la Curtea Constituțională de USR și PNL într-o acțiune comună și, separat, și de Nicușor Dan.

Întrebat dacă amendamentul a fost gândit special pentru a o obliga pe Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, să își publice declarațiile de avere și de interese, Peiu a răspuns:

„Sper că nu, pentru că eu aș descuraja astfel de chestiuni. Până la urmă trebuie să avem un cod al onoarei. Dacă mă lupt cu Nicușor Dan, mă lupt cu Nicușor Dan, nu cu soția sau ce este doamna... concubină. Sper că nu a fost asta”.

Liderul senatorilor AUR a adăugat că trebuie să existe „onoare” și în politică.

„Dacă cineva s-a gândit, eu n-aș fi de acord cu asta, eu personal. Adică nu cred că e bine să ne luptăm cu oameni care nu sunt în politică. Din câte știu, doamna respectivă nu e în politică, nici nu pare prea influentă

Eu cred că trebuie să avem o onoare a luptei politice. Nu pot să mă bat cu copiii sau nepoții, sau soacra oponentului politic. Trebuie să mă bat cu oponentul politic în soluții pentru țară”, a declarat Peiu la Digi24.

Ce prevede amendamentul AUR la Legea ANI

Amendamentul AUR a trecut de Parlament cu voturile PSD și vizează obligativitatea depunerii de declaraţii de avere şi pentru soţul, soţia sau „persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi” cu demnitarii.

Amendamentul AUR spune că „soţul, soţia sau persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu Preşedintele României, cu deputaţii, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuţi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu şeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general şi cu secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum şi cu asimilaţii acestora din cadrul Guvernului, ministerelor şi altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în aceleaşi termene şi condiţii prevăzute (...)”.

În timpul dezbaterilor din Parlament, au fost senatori și deputați care au susținut că amendamentul este unul conceput special pentru partenera de viață a președintelui, Mirabela Grădinaru, pe fondul unui conflict între Nicușor Dan și AUR, partid care vrea să-l suspende pe șeful statului.

Chiar în ziua în care această lege era dezbătută în Parlament, Mirabela Grădinaru și-a publicat declarațiile de avere și de interese „pentru a înlătura orice speculații”, potrivit anunțului președintelui.

De asemenea, cei de la USR și PNL susțin că acest amendament nu poate fi aplicat. De altfel, în timpul dezbaterilor de la Comisia juridică, reprezentantul ANI a afirmat că nu are mecanisme să verifice natura relațiilor unui demnitar.