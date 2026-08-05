Ce avere are Mirabela Grădinaru. Declarația sa a fost făcută publică. Nicușor Dan: "Pentru a înlătura orice speculații"

Declarațiile de avere și de interese ale Mirabelie Grădinaru au fost făcute publice, miercuri, a anunțat Președintele Nicușor Dan pe Facebook. Foto: Administrația Prezidențială

Declarații de avere și de interese ale Mirabelei Grădinaru au fost făcute publice, miercuri, anunțat Președintele Nicușor Dan pe Facebook. „În spiritul transparenței și pentru a înlătura speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de a avea și de interese”, a transmis Nicușor Dan.

Potrivit declarației de avere completate la 4 august 2026 , postate pe site-ul Administrației Prezidențiale Loredana Mirabela Grădinaru deține integral un teren intravilan de 1.152 de metri pătrați în Moara Vlăsiei, județul Ilfov. Terenul a fost cumpărat în anul 2021.

În urma unor moșteniri primite de la bunici în 2025, aceasta mai deține cote din mai multe terenuri situate în satul Zăpodeni, județul Vaslui. Este vorba despre două terenuri intravilane de 2.600 și 2.400 de metri pătrați, trei terenuri extravilane cu suprafețe de 19.400, 8.600 și 4.500 de metri pătrați, precum și o vie de 1.200 de metri pătrați.

În declarație mai apare o cotă de 3/16 dintr-un teren intravilan de 250 de metri pătrați, situat în municipiul Vaslui, moștenită de la tată.

La capitolul clădiri, Mirabela Grădinaru a declarat cote-părți din două case de locuit. Prima se află în municipiul Vaslui, are o suprafață de 69 de metri pătrați, iar aceasta deține o cotă de 3/16, prin moștenire de la tată. Cea de-a doua casă este situată în Zăpodeni, are 84 de metri pătrați, iar cota deținută este de 5/16, în urma unei moșteniri de la bunici.

Mirabela Grădinaru a declarat și două autovehicule cumpărate, respectiv un Renault Clio fabricat în 2016 și un Opel Vectra din 1992.

La capitolul venituri, Mirabela Grădinaru a declarat că a încasat în ultimul an fiscal 158.360 de lei din salariul plătit de Automobile Dacia SA. În declarație sunt menționate și alocații celor copii, în valoare de câte 3.504 lei.

La capitolul investiții, Mirabela Grădinaru a declarat un împrumut acordat în nume personal Asociației SOS Orașul, în valoare de 116.563,42 lei. De asemenea, deține acțiuni Renault prin programele de acționariat destinate angajaților grupului, evaluate la aproximativ 4.000 de euro.

Documentul indică două datorii la ING Bank. Una are valoare de 50.000 de lei, a fost contractată în 2021 și este scadentă în 2026. Cea de-a doua datorie este de 1.760,18 lei, cu scadența tot în 2026.

În ceea ce priveşte declaraţia de interese , Mirabela Grădinaru are trecute calitatea de preşedinte al Asociaţiei SOS Oraşul, cu sediul în Cluj-Napoca, şi pe cea de a acţiona la Renault.

Publicarea declarațiilor sunt loc în contextul dezbaterilor din comisie din Camera Deputaților la Legea ANI, unde AUR forțează introducerea unui amendament privind declarațiile de a avea pentru partenerele de viață.

ANI a transmis că e greu să identifice cine și partener de viață și cine nu.

Comisia juridică sa reunit la ora 12:00 pentru a întocmi raportul, iar plenul Senatului se va reuni la ora 15:00. Senatorii au avut termen până la mărţi pentru a depune amendamente.

Luni, Camera Deputaților a adoptat, în calitate de prim for sesizat, propunerea legislativă, fiind introduse amendamente ale PSD și AUR, contestate de PNL și USR pe motiv că sunt neconstituționale.

Unul dintre amendamente prevede că persoanele față de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi le încetează funcția, demnitatea publică ori mandatul la caz de date rămân definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești, după, amendament care îl vizează pe Dominic Fritz.

Un alt amendament contestat, cel al AUR, vizează obligativitatea depunerii de declaraţii de avere şi pentru soţul, soţia sau "persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi" cu preşedintele României, deputaţii, senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului, alţi demnitari.



Proiectul a fost redepus vinerea trecută de PNL și USR, după ce forma inițială a fost respinsă joi, în sesiunea extraordinară, de Senat, includea același amendament al PSD referitor la sancționarea retroactivă a faptelor de conflict de interese și de incompatibilitate prin mandatul, care l-ar fi vizat pe liderul USR, Dominic Fritz.