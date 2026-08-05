Bolojan le-a spus reprezentanţilor Concordia cum poate fi depăşită criza energetică. "Ieftinirea energiei, obiectiv pe termen mediu"

Guvernul Romaniei: "Ieftinirea energiei, obiectiv pe termen mediu". sursa foto: Getty

Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia, pentru a discuta teme privind competitivitatea economiei românești, măsurile fiscal-bugetare și prioritățile de reformă. "Referitor la sectorul energetic, Ilie Bolojan a precizat că actualele provocări pot fi depășite printr-o abordare integrată, bazată pe investiții în capacități de producție și stocare, modernizarea rețelelor și implementarea soluțiilor inteligente de gestionare a consumului", se arată într-un comunicat al Guvernului.

"Confederația Patronală a prezentat principalele provocări cu care se confruntă mediul de afaceri, de la situația unor sectoare industriale afectate de creșterea costurilor și de presiunile concurențiale, până la evoluțiile din sectorul energetic, digitalizarea administrației și măsurile necesare pentru creșterea competitivității economiei românești.

Premierul a subliniat că dezvoltarea economiei și creșterea competitivității depind de consolidarea finanțelor publice, reducerea deficitului bugetar, gestionarea responsabilă a resurselor publice, accelerarea absorbției fondurilor europene și întărirea încrederii investitorilor în economia românească", mai notează sursa amintită.

Despre criza energetică

"Referitor la sectorul energetic, Ilie Bolojan a precizat că actualele provocări pot fi depășite printr-o abordare integrată, bazată pe investiții în capacități de producție și stocare, modernizarea rețelelor și implementarea soluțiilor inteligente de gestionare a consumului. Acesta a arătat că noile programe sunt orientate în această direcție, cu obiectivul de a crește eficiența și competitivitatea sistemului energetic și de a crea, pe termen mediu și lung, condițiile pentru reducerea prețurilor la energie.

Discuțiile au vizat, totodată, accelerarea digitalizării administrației, inclusiv dezvoltarea unor soluții digitale care să contribuie la reducerea evaziunii fiscale, simplificarea relației dintre stat și mediul de afaceri și creșterea eficienței serviciilor publice. Au fost abordate și aspecte privind costurile de finanțare și măsurile necesare pentru sprijinirea competitivității economiei românești.

La finalul întâlnirii, premierul Ilie Bolojan a evidențiat importanța unei colaborări constante între Guvern și mediul de afaceri, în vederea identificării unor soluții care să răspundă provocărilor economice și să ofere un cadru cât mai predictibil pentru investiții" se mai precizează în comunicat.