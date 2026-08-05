SRI avertizează că infractorii folosesc numărul instituției ca să obțină date bancare și parole. ”Întrerupeți convorbirea”

Escrocii folosesc identitatea SRI pentru a înșela românii / sursă foto: Facebook - SRI

Serviciul Român de Informaţii a informat, miercuri, că au fost semnalate tentative de fraudă în cadrul cărora persoane necunoscute utilizează tehnici de falsificare a identităţii apelantului (spoofing) astfel încât pe ecranul telefonului apelatului să fie afişat numărul SRI dedicat relaţiei cu publicul.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a SRI, citată de Agerpres, în cadrul acestor apeluri frauduloase pot fi solicitate date cu caracter personal, informaţii bancare, coduri de autentificare, parole sau efectuarea unor transferuri de bani.

„Serviciul Român de Informaţii nu solicită telefonic: date cu caracter personal sau privind cardurile ori conturile bancare; parole, coduri PIN, de autentificare ori primite prin SMS; efectuarea de plăţi sau transferuri de bani. Dacă primiţi un astfel de apel, vă recomandăm să nu furnizaţi nicio informaţie solicitată şi să întrerupeţi convorbirea.

Atacul de tip spoofing reprezintă o tehnică prin care atacatorii folosesc platforme software online pentru a imita numere reale de telefon. Ei pot afişa pe ecranul telefonului dumneavoastră orice număr de telefon doresc, fie că aparţine unei instituţii, unei companii sau chiar unei persoane fizice, cu scopul de a vă câştiga încrederea", precizează sursa citată.

Specialiştii SRI recomandă ca pentru orice apel în care oamenii doresc să se asigure de confidenţialitatea discuţiei şi să confirme fără dubiu identitatea interlocutorului să aplice următorii paşi:

să întrerupă apelul imediat

să reapeleze manual interlocutorul.

De asemenea, experţii în securitate cibernetică recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-uri din SMS-uri care nu prezintă credibilitate. În cazul în care au fost introduse deja datele cardului, trebuie să fie contactată banca.