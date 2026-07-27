„Termenul limită de plată este 28 iulie”. O nouă tentativă de fraudă prins sms cu taxe de parcare false. Avertismentul DNSC

1 minut de citit Publicat la 21:29 27 Iul 2026 Modificat la 21:29 27 Iul 2026

Specialiștii subliniază că și datele aparent nesemnificative pot fi exploatate pentru fraude / FOTO: Getty Images

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, luni, că infractorii cibernetici trimit SMS-uri false despre plata unor așa-zise taxe de parcare. În realitate, scopul tentativei de fraudă este colectarea datelor personale şi financiare ale utilizatorilor, acel site fiind controlat de ei.

Potrivit specialiștilor, mesajul începe cu o formulare menită să atragă atenția utilizatorului.

„«Contul dumneavoastră de parcare prezintă plăţi restante». Potenţialele victime primesc un sms care informează despre o presupusă taxă de parcare neachitată”, a transmis DNSC, pe pagina de Facebook a instituției.

Specialiștii mai avertizează că mesajul afişează un link care redirecţionează către o pagină frauduloasă, unde se solicită date sensibile.

„Mesajul stabileşte de la început emoţia - după ce ne prezintă o veste proastă (restanţa), ne oferă «avantajul» de a achita suma restantă fără penalităţi: «tinand cont de istoricul dumneavoastra de plata, va oferim o ultima oportunitate de a achita suma datorata fara penalitati de intarziere»”, au mai transmis specialiştii.

Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor şi la pierderi financiare, mai avertizează experții.

„În final, pentru a impacienta şi mai tare potenţiala victimă, infractorii subliniază urgenţa demersului şi potenţiale consecinţe negative: «Atentie: Termenul limita de plata este 28 iulie 2026. Dupa aceasta data, pot fi aplicate taxe suplimentare de cel putin 200 de lei, inclusiv costuri de recuperare şi dobânzi, iar situatia poate avea consecinte asupra istoricului dumneavoastra de credit»”, se mai afrată în mesaj.

Recomandările DNSC

Specialiștii au transmis câteva recomandări pentru a nu cădea în capcana infractorilor cibernetici: