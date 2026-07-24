Atenție la conexiunile Wi-Fi gratuite din cafenele, aeroporturi şi hoteluri. DNSC: „Vin cu riscuri serioase pentru securitatea ta”

<1 minut de citit Publicat la 15:45 24 Iul 2026 Modificat la 15:45 24 Iul 2026

Panou cu un anunț de internet wi-fi gratuit într-un mall. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Conexiunile gratuite din cafenele, aeroporturi sau hoteluri vin cu riscuri serioase pentru propria securitate digitală, avertizează experţii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).

„Atacatorii pot intercepta traficul de date, crea reţele false (Wi-Fi spoofing) sau accesa informaţiile transmise necriptat. Fără măsuri de protecţie, parolele, datele bancare sau sesiunile de autentificare pot fi expuse cu uşurinţă.

Conexiunile gratuite din cafenele, aeroporturi sau hoteluri pot părea convenabile, dar vin cu riscuri serioase pentru securitatea ta digitală”, susţin specialiştii, într-o postare publicată, vineri, pe pagina de Facebook a DNSC.

În acest context, aceştia vin cu o serie de recomandări care vizează protejarea atunci când se foloseşte o reţea Wi-Fi publică: