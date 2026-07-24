Antena 3 CNN High Tech Atenție la conexiunile Wi-Fi gratuite din cafenele, aeroporturi şi hoteluri. DNSC: „Vin cu riscuri serioase pentru securitatea ta”

Atenție la conexiunile Wi-Fi gratuite din cafenele, aeroporturi şi hoteluri. DNSC: „Vin cu riscuri serioase pentru securitatea ta”

Mia Lungu
<1 minut de citit Publicat la 15:45 24 Iul 2026 Modificat la 15:45 24 Iul 2026
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panou internet wi-fi gratuit mall
Panou cu un anunț de internet wi-fi gratuit într-un mall. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Conexiunile gratuite din cafenele, aeroporturi sau hoteluri vin cu riscuri serioase pentru propria securitate digitală, avertizează experţii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).

„Atacatorii pot intercepta traficul de date, crea reţele false (Wi-Fi spoofing) sau accesa informaţiile transmise necriptat. Fără măsuri de protecţie, parolele, datele bancare sau sesiunile de autentificare pot fi expuse cu uşurinţă.

Conexiunile gratuite din cafenele, aeroporturi sau hoteluri pot părea convenabile, dar vin cu riscuri serioase pentru securitatea ta digitală”, susţin specialiştii, într-o postare publicată, vineri, pe pagina de Facebook a DNSC.

În acest context, aceştia vin cu o serie de recomandări care vizează protejarea atunci când se foloseşte o reţea Wi-Fi publică:

  • să se evite accesarea conturilor bancare sau transmiterea de date sensibile;
  • să se activeze un VPN (reţea virtuală privată) pentru a cripta traficul;
  • să se dezactiveze conectarea automată la reţelele Wi-Fi disponibile;
  • să se folosească doar site-uri cu conexiune securizată (HTTPS);
  • să se actualizeze constant sistemul de operare şi aplicaţiile de pe telefon/tabletă/laptop.

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