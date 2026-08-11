Cutremur în România, marți seara. A fost cel mai puternic din ultimele luni

1 minut de citit Publicat la 20:31 11 Aug 2026 Modificat la 23:15 11 Aug 2026

Cutremur înregistrat de un seismograf. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Un cutremur înregistrat la o adâncime de 140 km a avut loc marți seara.

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), evenimentul s-a produs la ora 20:21:16, în județul Buzău, zona seismică Vrancea. Magnitudinea sa a fost de 4,5.

UPDATE 21:33 – Seismologii au revizuit în scădere la 4,3 pe Richter, de la 4,5, magnitudinea cutremurului, înregistrat în această seară în judeţul Buzău, conform datelor afişate de INCDFP.

Şi adâncimea la care s-a produs seismul a fost revizuită în scădere la 133,2 km, faţă de 140 km anterior.

UPDATE 20:50 – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a anunţat la scurt timp de la producerea seismului seminificativ din Vrancea că ar putea să urmeze replici.

Totodată, autorităţile au îndemnat populaţia să îşi păstreze calmul.

"(...). Păstrați-vă calmul, pot urma replici ale cutremurului. În acest moment efectuăm recunoașteri în teren, pentru a identifica posibile consecințe. Nu sunt înregistrate apeluri la numărul de urgență 112.

Detalii privind modul de comportare înainte de cutremur, în timpul cutremurului și după eveniment regăsiți pe platforma națională www.fiipregatit.ro, sursa oficială pentru informare în pregătirea pentru situații de urgență din România", au scris reprezentanţii ISU Bucureşti-Ilfov într-o postare pe Facebook.

Conform reprezentanţilor INCDFP, seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 57 km est de Brașov, 62 km sud de Buzău, 66 km sud de Focșani, 76 km nord de Ploiești.

De la începutul lunii august, în România au avut loc 14 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,4 şi 4,5 pe Richter.



Cutremurul de marți este al doilea seism de magnitudine 4,5 produs în acest an, după cel din 26 februarie, din judeţul Vrancea.