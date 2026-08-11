Mii de pelerini sunt așteptați la Mănăstirea Nicula de Hramul Adormirii Maicii Domnului

Mănăstirea Nicula se pregătește să își primească pelerinii cu ocazia praznicului Adormirii Maicii Domnului, sărbătoare care aduce an de an mii de credincioși la altarul mănăstirii. Reperele acestor zile sunt legate istoric de Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul Luca din Iclod și atestată documentar pentru lăcrimarea sa din anul 1699.
Tradiționalul pelerinaj pe jos „La Nicula colo-n deal" se va desfășura în ajunul sărbătorii, vineri, 14 august 2026, cu începere de la ora 11:00. Pelerinii se vor aduna la Biserica „Sfântul Nicolae" din parcul central al municipiului Gherla, de unde se va porni pe jos spre mănăstire. Drumul va fi parcurs alături de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, însoțit de un sobor de preoți, diaconi și credincioși.
În întâmpinarea credincioșilor, Arhimandritul Iustin Miron, starețul Mănăstirii Nicula, a transmis un gând de invitație: „Cu ocazia prăznuirii hramului «Adormirea Maicii Domnului», vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența icoanei făcătoare de minuni, care, dincolo de veacuri, strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine-plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune." Starețul a adăugat: „După cuvântul «Nu înțelegi decât ceea ce trăiești!», vă invităm să trăiți alături de noi, în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi, cu toată dragostea și cu multă bucurie!"
Sfintele slujbe se vor desfășura la altarul de vară și în noua biserică a mănăstirii, potrivit următorului program liturgic oficial:
Joi, 13 august 2026
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07:00 — Acatistul Acoperământului Maicii Domnului, Ceasurile III și VI, urmate de Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
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15:00 — Taina Sfântului Maslu
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18:00 — Ceasul IX, Vecernia și Paraclisul Adormirii Maicii Domnului, urmate de cuvântul de învățătură
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21:00 — Miezonoptica, Utrenia și Ceasul I
Vineri, 14 august 2026 (Ajunul Praznicului)
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07:00 — Acatistul Adormirii Maicii Domnului, Ceasurile III și VI, urmate de Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
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11:00 — Plecarea în pelerinajul pe jos de la Biserica „Sfântul Nicolae" din Gherla
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12:30 — Taina Sfântului Maslu
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18:00 — Vecernia Mare cu Litie, oficiată pe altarul de vară de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi
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21:30 — Scoaterea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului din biserică
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22:00 — Slujba Utreniei și Prohodul Maicii Domnului, urmate de înconjurul bisericii cu Icoana făcătoare de minuni și citirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare
Sâmbătă, 15 august 2026 (Adormirea Maicii Domnului)
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05:00 — Sfânta Liturghie de la miezul nopții, oficiată în biserica nouă
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08:00 — Acatistul Adormirii Maicii Domnului
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09:00 — Sfânta Liturghie arhierească solemnă pe altarul de vară, oficiată de un sobor extins de ierarhi, preoți și diaconi. Predica va fi rostită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului