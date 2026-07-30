Postul Adormirii Maicii Domnului începe mai devreme în 2026. Cum se ține și care sunt zilele cu dezlegare la pește din august

2 minute de citit Publicat la 08:00 30 Iul 2026 Modificat la 08:04 30 Iul 2026

Postul Adormirii Maicii Domnului este una dintre cele mai importante perioade de post din calendarul ortodox și îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată pe 15 august. În anul 2026, perioada de post începe la finalul lunii iulie și durează două săptămâni, până în ajunul praznicului.

Cunoscut și sub denumirea populară de Postul Sfintei Marii, acest post este dedicat cinstirii Maicii Domnului și are o rânduială asemănătoare cu Postul Mare, fiind considerat unul dintre cele mai stricte posturi de peste an.

Postul Adormirii Maicii Domnului începe de pe 31 iulie în 2026

În anul 2026, Postul Adormirii Maicii Domnului începe pe 31 iulie și se încheie pe 14 august, înaintea praznicului din 15 august, potrivit Patriarhiei.

Data începerii este stabilită astfel deoarece 1 august, ziua tradițională de început a postului, cade într-o zi de sâmbătă, iar rânduiala bisericească prevede începerea postului înaintea acestei date atunci când este necesar pentru păstrarea duratei de 14 zile.

Perioada de post are rolul de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, prin rugăciune, înfrânare și participarea la slujbele bisericești. În această perioadă, în biserici se citesc și rugăciuni speciale închinate Maicii Domnului, inclusiv Paraclisul Maicii Domnului.

Cum se ține postul corect

Potrivit rânduielii ortodoxe, în Postul Adormirii Maicii Domnului credincioșii renunță la alimentele de origine animală, precum carnea, ouăle și produsele lactate. Postul alimentar este însoțit de rugăciune, spovedanie, împăcare cu cei din jur și evitarea exceselor.

Rânduiala tradițională prevede următoarele reguli:

luni, miercuri și vineri – post mai aspru, cu mâncare uscată sau fără untdelemn, conform tradiției monahale;

– post mai aspru, cu mâncare uscată sau fără untdelemn, conform tradiției monahale; marți și joi – se consumă legume fierte, de regulă fără untdelemn;

– se consumă legume fierte, de regulă fără untdelemn; sâmbătă și duminică – este dezlegare la untdelemn și vin.

Biserica recomandă ca rânduiala postului să fie adaptată în funcție de vârsta, starea de sănătate și situația fiecărei persoane, cu binecuvântarea duhovnicului. Persoanele bolnave, copiii, vârstnicii sau cei care desfășoară activități fizice intense pot avea un regim diferit, potrivit Basilica.ro.

Zilele cu dezlegare la pește în Postul Sf. Marii 2026

În Postul Adormirii Maicii Domnului, singura zi cu dezlegare la pește este 6 august 2026, când Biserica Ortodoxă prăznuiește Schimbarea la Față a Domnului.

În această zi este permis consumul de pește, untdelemn și vin, indiferent în ce zi a săptămânii cade sărbătoarea.

În restul perioadei, credincioșii respectă rânduiala postului stabilită pentru fiecare zi, cu diferențe între zilele de post aspru și cele cu dezlegare la untdelemn și vin.

Adormirea Maicii Domnului este sărbătorită pe 15 august

Postul se încheie în ajunul marii sărbători a Adormirii Maicii Domnului, celebrată anual pe 15 august. Este unul dintre cele mai importante praznice ale Bisericii Ortodoxe și marchează trecerea Maicii Domnului la viața veșnică.

Sărbătoarea este cunoscută în tradiția populară și sub numele de Sfânta Maria Mare și este prilej de pelerinaje și slujbe speciale în numeroase biserici și mănăstiri din România.

Pentru credincioși, perioada postului reprezintă nu doar o schimbare a alimentației, ci mai ales un timp dedicat rugăciunii, curățirii sufletești și pregătirii pentru întâmpinarea uneia dintre cele mai iubite sărbători din calendarul ortodox.