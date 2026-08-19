Imagini din satelit. China a încheiat prima fază a lucrărilor la insula artificială care ar putea deveni o bază militară importantă

China a terminat prima fază a lucrărilor la insula artificială care alarmează statele vecine. FOTO:colaj X

China a încheiat prima etapă a lucrărilor pe Reciful Antelope, din arhipelagul Paracel. Aici, Beijingul a construit o insulă artificială într-una dintre cele mai disputate zone ale Mării Chinei de Sud. Analiștii cred că insula ar putea face parte dintr-o bază militară de mari dimensiuni.

Imaginile din satelit analizate de Reuters arată pentru prima dată forma completă a insulei. Barjele și navele folosite pentru aducerea nisipului și adâncirea apei au părăsit zona după cel puțin șase luni de lucrări.

MAN-MADE ISLAND



China has completed the first phase of construction on Antelope Reef in the Paracels archipelago, building a man-made island in the hotly-disputed South China Sea. | via Reutershttps://t.co/FuUMl2PXnv — News5 (@News5PH) August 19, 2026

Proiectul arată că Marea Chinei de Sud devine tot mai militarizată. China, Statele Unite și aliații lor încearcă să obțină avantaje în regiune, care ar putea deveni importante într-un eventual conflict privind Taiwanul.

"Nordul Mării Chinei de Sud ar fi foarte important într-un conflict legat de Taiwan, iar Reciful Antelope este amplasat ideal", a declarat Ben Lewis, fondatorul platformei de date PLATracker.

Imaginile realizate pe 19 iulie de compania Vantor arată că în partea de sud-est a insulei au început lucrările la mai multe clădiri și la o platformă pentru elicoptere.

Antelope Reef has reached another construction milestone with the completion of a new 680-meter quay, this enhances its waterfront infrastructure as the reclaimed feature steadily develops into China's largest artificial island in the South China Sea pic.twitter.com/CNNpNikfW4 — Damien Symon (@detresfa_) July 9, 2026

China nu a recunoscut că ar construi o nouă bază militară. Presa de stat susține că insula va fi folosită în scopuri civile, inclusiv pentru prognoze meteo și cercetare științifică.

Insula ar putea întări prezența militară a Chinei

Analiștii în domeniul securității și reprezentanții militari din regiune cred însă că noua insulă va întări controlul militar al Chinei asupra părții de nord a acestei rute maritime importante.

Eight months after China began dredging at Antelope Reef in the Paracel Islands, the first signs of major infrastructure at the new artificial island have emerged. Is a new Chinese runway taking flight at Antelope Reef?@AsiaMTI satellite imagery captures the start of new… — CSIS (@CSIS) August 17, 2026

Imaginile arată o insulă artificială lungă de aproape șase kilometri. O porțiune dreaptă a coastei măsoară peste trei kilometri, iar unii experți cred că acolo ar putea fi construită o pistă pentru avioane.

Insula are și un chei lung de 680 de metri, amplasat în fața unui port suficient de adânc pentru nave mari. Într-o imagine realizată de Vantor se vede o navă a Gărzii de Coastă acostată în zonă.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington a anunțat că lucrările pentru o posibilă pistă de aterizare par să fi început deja.

Analistul Damien Symon a atras atenția asupra lucrărilor de la recif la începutul lunii ianuarie, într-o postare pe X. El a declarat că observase primele semne ale construcției încă din decembrie.

Ben Lewis crede că Antelope ar putea deveni una dintre cele mai importante poziții militare ale Chinei în Marea Chinei de Sud. Insula este mai mare decât Woody, aflată în apropiere, și mai ușor de apărat decât bazele chineze din arhipelagul Spratly, situat mai la sud. "Cred că Marea Chinei de Sud și Comandamentul Sudic al armatei chineze au devenit mai importante în ultimul an pentru Comisia Militară Centrală, în special din cauza situației din Taiwan", a spus Lewis. Comisia este cel mai important organism militar al Chinei și este condusă de președintele Xi Jinping.

China și-ar putea ține bombardierele mai aproape de teritoriul său

Armata chineză ar putea prefera să păstreze anumite arme, inclusiv bombardierele strategice H-6, în arhipelagul Paracel.

Ding Duo, cercetător chinez specializat în Marea Chinei de Sud, a descris lucrările drept "modeste", într-un articol publicat în iunie de ziarul oficial China Daily. "Scopul nu este militarizarea, ci unul pașnic și constructiv: să facă aceste ape mai sigure pentru toți cei care depind de ele", a scris Ding.

China baut seine militärische Infrastruktur im Südchinesischen Meer weiter aus.



Neue Satellitenbilder vom August zeigen umfangreiche Erdarbeiten auf dem künstlichen Riff Antilope (chinesischer Name: Lingyang). Im nordwestlichen Teil der Insel hat der Bau eines Abschnitts… pic.twitter.com/Hx8eZK1YVK — Debaser???? (@Debaser83994181) August 17, 2026

China a oferit explicații asemănătoare și pentru construcțiile militare din arhipelagul Spratly. Apele din această zonă sunt revendicate și de Vietnam, Filipine, Malaysia, Taiwan și Brunei.

Insula Woody a fost mult timp principalul centru administrativ al Chinei în Marea Chinei de Sud. În anumite perioade, aici au fost amplasate avioane de luptă și rachete antiaeriene. Insula Triton, aflată tot în arhipelagul Paracel, găzduiește echipamente de supraveghere cu rază lungă.

China controlează toate insulele Paracel din 1974, când a înlăturat forțele navale ale fostului Vietnam de Sud. Vietnamul revendică întregul arhipelag și și-a extins în ultimii ani propriile baze din insulele Spratly.

Vietnamul a declarat anterior că Reciful Antelope îi aparține. În martie, autoritățile de la Hanoi au anunțat că "se opun ferm unor astfel de acțiuni" și că au protestat pe cale diplomatică.

Noua insulă ar putea ajuta China să creeze în Marea Chinei de Sud zone maritime protejate, numite "bastioane"

Acestea ar putea adăposti submarine chineze care transportă rachete balistice cu focoase nucleare, a explicat expertul în securitate Collin Koh.

Potrivit acestuia, insula ar putea fi dotată cu numeroase echipamente de supraveghere. Acestea ar putea îngreuna operațiunile submarinelor americane și vietnameze din zonă.

Astfel de zone protejate, aflate aproape de porturile chineze, ar reduce riscul ca submarinele să fie descoperite sau atacate. În acest fel, China nu ar mai fi obligată să le trimită atât de des în vestul Oceanului Pacific.

Unii analiști cred că Marea Chinei de Sud a fost aleasă și pentru testul efectuat luna trecută, când China a lansat o rachetă cu rază lungă de acțiune de pe un submarin.

După terminarea lucrărilor, bazele din arhipelagul Paracel ar ajuta China să urmărească mai atent activitatea Statelor Unite și a aliaților acestora. În cazul unui conflict, ele ar crea dificultăți suplimentare pentru forțele adverse, a explicat Carl Thayer, profesor la Academia Forțelor de Apărare din Australia.

"Ar fi încă un obiectiv de care Statele Unite ar trebui să se ocupe și pe care China ar putea încerca să îl apere direct de pe teritoriul său continental", a spus Thayer.