China a testat o rachetă strategică lansată de pe un submarin nuclear în Pacific, la câteva ore după noul pact militar al Australiei

2 minute de citit Publicat la 10:06 06 Iul 2026 Modificat la 10:48 06 Iul 2026

Lansarea de test a avut loc la doar câteva ore după ce Australia a semnat un nou pact de apărare cu statul insular Fiji. FOTO: Profimedia Images

China a anunțat că unul dintre submarinele sale a lansat, în cadrul unui test, o rachetă balistică echipată cu un focos fictiv în Oceanul Pacific, potrivit BBC.

Ministrul australian de Externe, Penny Wong, a acuzat China că „destabilizează” regiunea, în timp ce Beijingul a susținut că testul face parte din „programul militar anual de rutină al Chinei”.

Lansarea a avut loc la doar câteva ore după ce Australia a semnat un nou pact de apărare cu statul insular Fiji, din Pacific.

Australia a încercat să își consolideze relațiile cu statele din Pacific după ce China a semnat un acord de securitate cu Insulele Solomon în 2022, alimentând temerile că Beijingul ar putea înființa într-o zi o bază militară permanentă în arhipelag.

Guvernele din întreaga regiune Indo-Pacific au fost informate luni de oficialii chinezi cu privire la intenția armatei de a desfășura exerciții militare pe mare.

Vorbind cu jurnaliștii în capitala statului Fiji, Suva, Penny Wong a declarat că testul are loc „în contextul unei consolidări rapide a capacităților militare ale Chinei”, care este lipsită de „transparența și garanțiile privind intențiile sale pe care regiunea le așteaptă”.

China a afirmat că exercițiile sale militare „nu sunt îndreptate împotriva niciunei țări sau ținte specifice”, potrivit presei de stat chineze.

Penny Wong se afla în capitala Fiji, unde Australia a oficializat tratatul cu această țară, denumit Ocean of Peace Alliance (Alianța Oceanul Păcii). Acesta reprezintă primul acord de alianță al statului Fiji și al patrulea al Australiei, după cele încheiate cu Statele Unite, Noua Zeelandă și Papua Noua Guinee.

Ce prevede tratatul încheiat între Australia și Fiji

Tratatul va fi susținut de investiții ale guvernului australian de peste un miliard de dolari australieni pe parcursul unui deceniu, pentru combaterea criminalității transnaționale, precum și pentru proiecte din domeniul sănătății și infrastructurii în Fiji, a declarat premierul australian Anthony Albanese.

Semnând acordul alături de omologul său din Fiji, Albanese a afirmat că acesta este „unul dintre cele mai importante demersuri” întreprinse de Canberra împreună cu o altă țară.

Premierul din Fiji, Sitiveni Rabuka, a declarat că tratatul reprezintă „un moment definitoriu” în relațiile dintre cele două state și marchează „o consolidare foarte importantă a relației noastre bilaterale”.

Întrebat de jurnaliști dacă se așteaptă la reacții negative din partea Beijingului, Rabuka a spus că este convins că China va „primi cu înțelegere” acordul.

„Acesta nu amenință relațiile Fiji cu China și nici relațiile Australiei cu China”, a declarat el, potrivit postului public australian ABC.

Săptămâna trecută, Albanese a semnat și primul parteneriat strategic cuprinzător al Australiei cu Vanuatu, după luni de negocieri. Acordul recunoaște Australia drept principalul partener al Vanuatu în domeniul poliției și interzice înființarea oricărei baze militare străine pe insula din Pacific.