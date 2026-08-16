SUA și Japonia au pus ochii pe un zăcământ uriaș de pământuri rate, la 6.000 de m sub ocean: „Ar acoperi cererea timp de secole”

Când președintele Donald Trump s-a întâlnit cu premierul japonez Sanae Takaichi în martie, la Casa Albă, s-a acordat puțină atenție discuțiilor lor despre o mică insulă japoneză din Oceanul Pacific, care abia dacă poate găzdui oameni. Minamitorishima, o fâșie de uscat perfect plată, de dimensiunea câtorva blocuri de oraș și care are puțin mai mult decât o stație meteorologică și o pistă de aterizare, se află la peste 1.600 de kilometri sud-est de Tokyo. Insula se află, de asemenea, deasupra unor zăcăminte de pământuri rare din adâncul oceanului, zăcăminte care ar putea „acoperi cererea industrială pentru secole”, potrivit unei declarații comune SUA-Japonia privind cooperarea pentru analizarea posibilității exploatării lor, emisă după summit, scrie Bloomberg.

Reacția a fost una de scepticism generalizat. În ciuda deceniilor de explorare și cartografiere a fundului oceanului la nivel mondial, niciun astfel de proiect minier nu a ajuns la scară comercială, iar normele internaționale sunt încă în dezbatere. Bogăția de la Minamitorishima, încastrată în mâl, se află și la una dintre cele mai mari adâncimi luate în calcul pentru exploatare, la aproximativ șase kilometri sub suprafața oceanului.

„Minamitorishima este un proiect ambițios, dar unul care le-ar putea permite Japoniei și SUA să dispună de un lanț de aprovizionare complet închis pentru pământuri rare, de la exploatarea minereului până la producerea magneților, contribuind la reducerea influenței Chinei asupra lor”, a declarat William Chou, cercetător principal la Hudson Institute.

Planurile privind modul în care ar putea avansa proiectul Minamitorishima par acum să prindă contur. Biroul Cabinetului japonez a prezentat recent rezultatele probelor-test prelevate la începutul acestui an, care au arătat niveluri semnificative de ytriu, gadoliniu și disproziu, așa-numitele pământuri rare grele, la a căror producție China deține o poziție deosebit de dominantă. Sunt planificate noi foraje de testare, cu obiectivul de a elabora până în 2028 un plan pentru comercializare.

O mână de companii nord-americane, inclusiv Deep Reach Technology, cu sediul în Houston, și-au exprimat interesul pentru proiectul de exploatare a zăcămintelor de la Minamitorishima, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, deși discuțiile se află într-un stadiu foarte incipient. Până acum, lucrările au fost gestionate în întregime de Japonia, care dispune de capacități avansate de explorare a adâncurilor marine, însă experiența companiilor americane din domeniul forajului petrolier și al gazelor naturale ar putea deveni parte a soluției.

China își manifestă propriul interes față de zăcăminte subacvatice

Sprijinul american a devenit cu atât mai important cu cât China își manifestă propriul interes față de zăcămintele de pe fundul oceanului, prin vizite repetate ale unor nave de cercetare oceanografică în apropiere de Minamitorishima. O analiză Bloomberg News a datelor comerciale de urmărire ale unei nave chineze de cercetare arată că aceasta a efectuat în ultimii ani operațiuni de cartografiere a fundului oceanului până chiar la limita zonei economice exclusive a Japoniei, zona maritimă aflată la 200 de mile marine de țărm, care garantează națiunii drepturi exclusive de explorare și exploatare a resurselor.

Pentru Beijing și Tokyo deopotrivă, provocările ar fi formidabile. Proiectele de foraj petrolier offshore ajung până în prezent la doar aproximativ jumătate din adâncimea fundului oceanic de la Minamitorishima. Presiunea apei în acest loc este de aproximativ 600 de ori mai mare decât la nivelul mării și se cunosc foarte puține lucruri despre formele de viață care ar putea fi afectate de exploatarea comercială. Dacă va avea succes, proiectul ar necesita probabil investiții de miliarde de dolari pe parcursul a mai mult de un deceniu pentru a produce pământuri rare la un cost de aproximativ trei ori mai mare decât cel al exploatării terestre din China, potrivit unei estimări din sectorul privat.

Sub orice alt premier japonez, proiectul ar fi putut fi privit drept unul mai degrabă aspirațional, având în vedere costurile, complexitatea și durata sa. Pentru Takaichi însă, acesta a devenit o componentă centrală a planului său de a reduce dependența Japoniei de China și un proiect de care este pasionată încă din perioada în care a fost ministrul japonez pentru securitate economică, funcție pe care a ocupat-o timp de doi ani, până în 2024.

Într-un discurs electoral susținut la începutul acestui an, ea și-a evidențiat implicarea în promovarea proiectului: „Asta înseamnă că Japonia nu va trebui să-și facă griji cu privire la asigurarea aprovizionării cu pământuri rare, nici pentru generația noastră și nici pentru următoarea generație.”

Reducerea de către China a livrărilor de pământuri rare către Japonia, începând de la sfârșitul anului trecut, ca pedeapsă pentru declarațiile făcute de Takaichi cu privire la Taiwan, nu a făcut decât să-i sporească determinarea. Strategia sa de creștere pe termen lung prevede aproximativ 5,7 miliarde de dolari în finanțare publică și privată până în 2040 pentru dezvoltarea resurselor din adâncul mării, inclusiv pentru proiectul Minamitorishima.

Implicarea SUA în exploatarea pământurilor rare

În Trump, ea a găsit un partener care împărtășește dorința de a reduce influența Chinei asupra SUA în domeniul pământurilor rare și de a deschide pentru companiile americane explorarea și exploatarea mineralelor de pe fundul oceanului. În aprilie, liderul republican a ordonat agențiilor federale să analizeze rapid și să emită licențe și autorizații pentru proiecte din SUA și din străinătate.

Există și alte motive pentru care Takaichi a încercat să atragă SUA în proiect. Conservatoare care consideră alianța Japoniei cu SUA un atu important pentru apărarea intereselor naționale în fața Chinei, ea vede în producția comună de pământuri rare de la Minamitorishima o modalitate de a apropia și mai mult cele două țări, prin crearea securității lanțului de aprovizionare pentru materiale asupra cărora China deține altfel un control aproape total.

În acest fel, ar transmite Beijingului un mesaj strategic clar, într-un domeniu în care interesele chineze au rădăcini adânci.

Cu decenii în urmă, China a obținut drepturi exclusive pentru explorarea fundului mării în zone aflate în apropierea Minamitorishima și a teritoriului american Guam de la Autoritatea Internațională pentru Fundul Mării, organizația afiliată Organizației Națiunilor Unite care gestionează resursele minerale ale fundului mării dincolo de jurisdicția națională. Activitatea recentă a navelor de cercetare sugerează că interesul Beijingului pentru explorarea mineralelor din zonă este în creștere, la fel ca volumul tot mai mare de lucrări de cercetare publicate în China despre regiune, potrivit lui Kentaro Nakamura, profesor la Universitatea din Tokyo, care face parte dintr-o echipă ce a studiat zona.

În iunie 2025, lucrurile au devenit mai îngrijorătoare, când unul dintre portavioanele Chinei a intrat în zona economică exclusivă a Minamitorishima, fiind pentru prima dată când o navă militară chineză a ajuns în zonă. Vizita a fost scurtă și nu a reprezentat o încălcare a dreptului internațional, însă Tokyo a fost alarmat și a protestat pe lângă Beijing. Recent, Japonia a mutat pe insulă o baterie de rachete antinavă pentru exerciții cu trageri reale și lucrează la planuri pentru amplasarea în apropiere a mai multor radare și a altor instalații de apărare, pentru monitorizarea activității militare chineze și ruse.

„A fost aproape ca și cum cineva ne-ar fi îndreptat o lamă spre noi”, a declarat Shoichi Ishii, directorul programului pentru proiectul privind pământurile rare de la Minamitorishima din cadrul Biroului Cabinetului japonez, referindu-se la apropierea portavionului chinez.

Interesul lui Trump pentru Minamitorishima a fost stârnit de amploarea potențială a resurselor pe care le oferea, după ce Takaichi i-a prezentat pentru prima dată proiectul în timpul unei vizite la Tokyo, în octombrie 2025, potrivit unor persoane familiarizate cu reacția sa. Apoi, înainte ca Takaichi să călătorească la Washington în martie anul acesta, Japonia a transmis clar că dorea ca subiectul să se afle printre principalele teme de pe agenda discuțiilor, au declarat aceleași persoane.

SUA au oferit puține informații publice de când cele două țări au semnat, după summitul din martie, un memorandum de înțelegere privind exploatarea fundului mării. Cu toate acestea, Deep Reach Technology, o companie de consultanță în inginerie offshore și management de proiecte, a avut întâlniri inițiale cu oficiali japonezi, potrivit lui Jim Wodehouse, vicepreședintele pentru proiecte al companiei.

Deep Reach lucrează deja la un proiect separat legat de exploatarea nodulilor polimetalici, aglomerări de cobalt și alte minerale critice, de dimensiunea unui avocado, găsite pe fundul mării, în zona economică exclusivă a Minamitorishima.

Printre elementele găsite în mâlul de la Minamitorishima se numără așa-numitele pământuri rare grele, precum disproziul și terbiul, care se află printre cele mai strict controlate de China și, totodată, printre cele mai importante materii prime industriale. Exporturile din China către Japonia de disproziu și terbiu, utilizate de companiile japoneze pentru producerea de magneți de înaltă performanță pentru vehicule electrice, au fost zero pe tot parcursul anului.

Un alt avantaj al zăcămintelor de la Minamitorishima este că, în timp ce extragerea pământurilor rare grele din minele tradiționale de suprafață eliberează adesea elemente radioactive potențial nocive, probele de la Minamitorishima nu au prezentat niveluri semnificative de radiații, ceea ce le face mai ușor de procesat.

Reducerea dependenței de China

Japonia a avut deja un anumit succes în reducerea dependenței sale de China pentru pământuri rare, după ce Beijingul a restricționat livrările către Japonia în timpul unei dispute politice din 2010, în urma unei coliziuni între o ambarcațiune și o navă în apropierea unor insule disputate din Marea Chinei de Est. Cu toate acestea, în pofida investițiilor într-o instalație de separare a pământurilor rare din Franța și a sprijinului financiar pe termen lung acordat companiei miniere australiene Lynas Rare Earths Ltd., Tokyo importă încă aproximativ două treimi din totalul pământurilor sale rare din China și aproape toate elementele de pământuri rare grele.

În timpul unei vizite, în martie, pe insula învecinată Iwoto, cunoscută și sub numele de Iwojima, ministrul Apărării Shinjiro Koizumi a avertizat asupra unui „vid de securitate” în cazul insulelor slab apărate de pe partea pacifică a Japoniei. De atunci, Ministerul Apărării a creat o nouă echipă de oficiali responsabili cu consolidarea supravegherii navelor și aeronavelor străine și cu apărarea insulelor. Printre planurile aflate în analiză se numără instalarea unor noi sisteme radar, extinderea pistelor și construirea unor noi facilități portuare pentru nave.

În iunie, un lansator de rachete sol-navă Type 12 a ajuns la Minamitorishima, împreună cu un sistem de război electronic și o dronă Scan Eagle II, într-o desfășurare descrisă de oficialii din domeniul apărării ca fiind destinată testării cu trageri reale a rachetelor în mare.

În pofida fricțiunilor geopolitice legate de insulele japoneze din Pacific, explorarea fundului oceanului avansează.

Un test de exploatare la scară largă, cu durata de o lună, este planificat pentru februarie 2027 și va include rafinarea și topirea, cu obiectivul de a finaliza, un an mai târziu, o evaluare a fezabilității comercializării pământurilor rare produse pe plan intern în Japonia. Dacă va avea succes, aceasta ar fi singura mină de pământuri rare a Japoniei, permițându-i să închidă complet circuitul producției de magneți din pământuri rare, a declarat William Chou de la Hudson Institute.