Ema Uta, make-up artista vedetelor, bătută de fostul iubit în parcarea unui supermarket. Ea a obținut un ordin de protecție

Ema Uta, make-up artista vedetelor din România, bătută de fostul iubit în parcarea unui centru comercial. Sursa colaj foto: Instagram/Ema Uta

Poliţiştii din Bucureşti fac noi audieri după ce Ema Uta, make-up artista vedetelor din România, a fost bătută de fostul iubit în parcarea unui magazin din Capitală. Tânăra a depus plângere pe numele agresorului, iar acesta este anchetat într-un dosar penal. În plus, artista a obţinut un ordin de protecție şi fostul partener nu are voie să se apropie de ea.

Conform informațiilor transmise de oamenii legii, conflictul ar fi pornit din cauza geloziei, iar agresiunea a avut loc săptămâna trecută, joi, pe 24 septembrie, într-o parcare a unui centru comercial din Sectorul 2 al Bucureştiului. Două zile mai târziu, Ema Uta s-a prezentat la o secție de poliție și a depus plângere împotriva fostului iubit.

Poliției Capitalei a transmis într-un comunicat că o femeie, în vârstă de 35 de ani, a sesizat autoritățile pe 26 septembrie 2026, reclamând că, în urmă cu două zile, a fost agresată fizic de fostul concubin, tot în vârstă de 35 de ani.

În urma sesizării, polițiștii bucureşteni au întocmit formularul de evaluare a riscului, iar rezultatul a indicat existența unui risc iminent. În aceste condiții, oamenii legii au emis pe numele bărbatului un ordin de protecție provizoriu, valabil timp de cinci zile.

Milionarul de 35 de ani şi Ema Uta s-au despărţit în urmă cu aproape o lună.

Ema Uta, supranumită "regina" machiajului pentru vedetele din România, a atras atenția și dincolo de granițele țării. Jennifer Lopez şi Kim Kardashian au apelat la talentul ei pentru look-uri spectaculoase.