„Cornell7”, scandalul care zguduie SUA: Universitatea de top e dată în judecată, după ce 7 studenți ar fi violat în grup o colegă

Campusul Cornell University, în Ithaca, New York. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un scandal de proporții zguduie Statele Unite după ce au ieșit la iveală noi informații în cazul Cornell University, în care o fostă studentă susține că a fost drogată și violată în grup într-o casă a fraternității Chi Phi, în 2024, de către șapte studenți și a dat în judecată instituția de învățământ. Cazul „Cornell7” a declanșat reacții puternice și revoltă la nivel național, și a readus în centrul atenției modul în care universitățile americane și autoritățile gestionează acuzațiile de agresiune sexuală în campusuri. Mai ales pentru că, la acel moment, universitatea de top din Ivy League ar fi exmatriculat doar doi dintre tinerii acuzați, iar pentru ceilalți cinci ar fi aplicat „sancțiuni” care au presupus ca aceștia să scrie un eseu.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

O fostă studentă a Universității Cornell a depus luna aceasta o acțiune în justiție în care susține că a fost drogată și violată în grup într-o casă de frăție în 2024, iar noua atenție publică a determinat procurorii să redeschidă ancheta, potrivit CNN.

Procesul de 101 pagini prezintă acuzații tulburătoare despre ceea ce femeia, identificată drept Jane Doe, afirmă că s-a întâmplat în casa frăției Chi Phi în noaptea de 19 octombrie 2024 și despre modul în care universitatea și procurorii locali din Ithaca, New York, au gestionat cazul. Doe i-a acuzat pe șapte membri ai frăției că au participat la agresiune în timp ce ea nu era capabilă să își dea consimțământul.

Cine sunt cei șapte studenți acuzați de viol: Unul dintre ei a devenit polițist între timp

Potrivit plângerii civile și relatărilor presei locale, cei șapte membri ai fraternității Chi Phi nominalizați în proces sunt:

Matthew Ingalls

Johnathan Newell

Winston Lee

Gillio Lopes

Diego Sarabia

Scott Norris

Scott Kretzschmar

Numele apar în mod explicit în articolul The Cornell Daily Sun, publicația studențească a Universității Cornell, și sunt confirmate și de WFSB și WBNG.

Potrivit informațiilor din presa americană, dintre cei șapte, Winston Lee și Gillio Lopes figurează în continuare în evidențele Cornell ca studenți ai College of Arts and Sciences, în timp ce Diego Sarabia este listat ca absolvent. Matthew Ingalls apare într-un profil profesional public ca lucrând pentru DataAnnotation. Pentru Johnathan Newell și Scott Norris nu există, în acest moment, informații publice suficient de clare despre ocupația lor actuală. În cazul lui Scott Kretzschmar, profilul său profesional menționează stagii la Marriott International și Goldman Sachs, fără a indica un actual angajator permanent.

Autoritățile au redeschis cazul

Biroul procurorului districtual din comitatul Tompkins a declarat luni că a redeschis cazul pentru a solicita analiza unui mare juriu, după ce „a fost rugat de comunitate să reexamineze decizia de a nu urmări penal cei șapte membri ai frăției”.

Procurorul districtual al comitatului, Matthew Van Houten, a spus că inițial nu au fost formulate acuzații penale deoarece Doe nu le-ar fi oferit polițiștilor, în 2024, aceleași acuzații-cheie descrise în noul proces.

Avocatul lui Doe susține că informațiile au fost transmise prompt autorităților Cornell și că raportul „nu a fost semnificativ diferit de ceea ce este inclus în plângerea din 2026”.

Disputa juridică a readus în prim-plan îngrijorările privind modul în care universitățile răspund la acuzațiile de agresiune sexuală în campus.

Iată ce se știe:

Viol în grup, care a durat întregi și ar fi fost promovat într-un chat al frăției

Plângerea numește peste o duzină de pârâți, inclusiv cei șapte membri ai frăției din 2024, Universitatea Cornell și frăția Chi Phi. Acuzațiile includ neglijență, încălcarea contractului, agresiune sexuală și violență sexuală, precum și încălcări ale Legii drepturilor omului din statul New York.

CNN a contactat Departamentul de Poliție al Universității Cornell, frăția Chi Phi și alte persoane numite în proces.

Plângerea afirmă că Doe avea 20 de ani și consumase alcool înainte de a ajunge la casa Chi Phi pentru a vizita un prieten, care era unul dintre membrii frăției, în noaptea de 19 octombrie 2024.

Potrivit acțiunii, Doe consumase deja aproximativ 10 băuturi standard în cele trei ore anterioare sosirii la casa frăției.

Plângerea susține că prietenul ei și un alt membru al frăției i-ar fi dat mai mult alcool și ar fi presat-o să inhaleze pe nas o substanță despre care i-au spus că era ketamină, după care ar fi fost agresată sexual în timp ce „era incapabilă să își dea consimțământul”.

În jurul orei 1:42 dimineața, unul dintre bărbați ar fi trimis un mesaj pe grupul de Snapchat al frăției — intitulat „Chi Phi Actives” - afirmând că „sus e p***ă gratis”.

Prin acest mesaj, susține procesul, unul dintre acuzați „i-a încurajat pe alți membri ai Capitolului XI să se alăture violului în grup asupra reclamantei”.

În dosar este inclusă o fotografie a unei porțiuni din conversație. Mai mulți membri ai frăției ar fi intrat apoi în cameră, unde plângerea susține că au presat-o pe Doe să ia mai multă ketamină și au supus-o unei agresiuni care ar fi durat ore și s-ar fi încheiat aproximativ la 5:45 dimineața.

Unul dintre studenții acuzați susține că e nevinovat

Un avocat al unuia dintre studenții acuzați, Scott Kretzschmar, a negat orice faptă nelegală din partea clientului său.

„Chiar și Biroul Procurorului Districtual, condus de un procuror-șef cu obligația de a urmări dreptatea și de a respecta statul de drept fără părtinire sau favoritisme, nu a formulat acuzații împotriva lui deoarece ceea ce a susținut ea nu s-a întâmplat”, a declarat avocatul Jeremy Saland pentru CNN.

El a spus că clientul său „nu a agresat sexual reclamanta și nici măcar nu a atins-o în vreun fel”.

CNN încearcă să stabilească dacă ceilalți membri ai frăției beneficiază de reprezentare juridică.

Procurorul districtual spune că declarația lui Doe din 2024 diferă de noul proces

Procurorul districtual a spus că raportul inițial transmis de Jane Doe poliției universității diferă semnificativ de acuzațiile din proces.

Nimic din declarația inițială a lui Doe nu ar fi indicat că a fost drogată fără consimțământ sau că a avut relații sexuale împotriva voinței sale, a declarat Van Houten. Potrivit declarației acuzatoarei, „de fiecare dată când Jane Doe a cerut încetarea comportamentului sexual, comportamentul sexual a încetat”.

Biroul lui Van Houten nu a publicat raportul complet al poliției. CNN i-a solicitat avocatului lui Doe un răspuns la afirmația lui Van Houten și o copie a declarației sale complete din 2024 către poliție.

Cum explică autoritățile închiderea anchetei inițiale

În timpul unui interviu tensionat de luni, Jake Tapper de la CNN l-a întrebat insistent pe Van Houten de ce nu a existat o investigație mai amplă din partea poliției sau a Biroului Procurorului Districtual după raportarea inițială din 2024.

„Nu putem schimba ceea ce s-a întâmplat în trecut, oricât de indignată ar fi comunitatea”, a spus Van Houten. „Sarcina mea, conform Constituției statului New York, este să aplic legea penală a statului New York. Suntem constrânși de acea lege. Indiferent dacă sunteți sau nu de acord cu ea, indiferent dacă considerați că comportamentul cuiva este respingător din punct de vedere moral, vulgar sau dezgustător. Tot sunt constrâns de lege.”

Van Houten a recunoscut că capturile de ecran cu mesajele dintre bărbați „au fost complet vulgare și dezgustătoare, dar nu aveau nimic de-a face cu consimțământul ei”.

Tapper l-a întrebat când a primit Van Houten copii ale mesajelor-text, incluse în plângere, pe care și le-au trimis membrii frăției.

Van Houten a spus că echipa sa nu a văzut inițial probele reprezentate de mesajele-text.

„Nu au făcut parte din analiza noastră inițială, dar înțeleg că Cornell le avea și că ni le-a transmis”, a spus el.

Anterior, avocatul lui Doe, Thomas P. Giuffra, a declarat că, în opinia sa, ancheta inițială a fost insuficientă.

„Îmi este dificil să înțeleg cum ar fi putut fi desfășurată o investigație penală temeinică atunci când ea nu a vorbit cu nimeni în afară de ofițerul care i-a preluat plângerea inițială”, a spus Giuffra.

„În afară de contactul inițial cu Poliția Cornell, ea nu a fost contactată de anchetatori ai Biroului Procurorului Districtual din comitatul Tompkins sau de anchetatori instruiți pentru intervievarea supraviețuitoarelor violului”, a spus Giuffra.

„Dacă Biroul Procurorului Districtual ia acum în considerare urmărirea penală, cred că este un pas în direcția corectă, deși unul tardiv.”

Departamentul de Poliție din Ithaca a declarat luni că este „tulburat” să afle despre acuzațiile din 2024. Departamentul a precizat că a aflat despre presupusul incident abia recent, din presă, și că incidentul nu i-a fost raportat agenției.

Plângerea acuză Cornell că nu i-a sancționat corespunzător pe cei acuzați

Doe a raportat incidentul Departamentului de Poliție al Universității Cornell la 8 noiembrie 2024, susține plângerea.

Avocatul lui Doe a spus că Cornell i-a exmatriculat pe doi dintre cei șapte studenți acuzați, în timp ce ceilalți au primit sancțiuni mai ușoare, inclusiv suspendări, ateliere de lucru sau sarcini scrise.

Cornell a contestat luni această afirmație, declarând că a existat o gamă de sancțiuni pentru studenții acuzați, inclusiv suspendări și exmatriculări. Totuși, „niciuneia dintre persoanele acuzate nu i s-a oferit posibilitatea de a scrie eseuri ca singura consecință a implicării sale”, a precizat universitatea.

Într-un comunicat din 21 septembrie, Cornell a refuzat să confirme rezultatele disciplinare individuale, invocând legislația federală privind confidențialitatea studenților. Universitatea a spus că încălcările politicilor sale „ar putea duce la sancțiuni până la suspendare sau exmatriculare”, adăugând: „Vom răspunde în detaliu prin procesul juridic”.

Sancțiunile au fost aplicate după ce universitatea a efectuat o investigație formală în temeiul Titlului IX, separată de procedura penală, iar un complet de cadre didactice și angajați instruiți a audiat probe timp de mai multe zile, a precizat instituția.

Universitatea a mai declarat că a închis filiala frăției Chi Phi și că aceasta rămâne interzisă în campus.

Cum se apără Cornell University

Procesul critică Cornell pentru că nu ar fi disciplinat corespunzător persoanele implicate după presupusa agresiune, „protejându-le în același timp de discuții cu autoritățile de aplicare a legii și reducând la tăcere victimele”.

„Comportamentul Cornell a fost atât de revoltător, șocant, condamnabil și disprețuitor încât depășește limitele rezonabile ale decenței, așa cum sunt ele măsurate prin ceea ce ar tolera un membru obișnuit al comunității, și demonstrează o ignorare totală a consecințelor care ar urma”, susține plângerea.

Acțiunea solicită judecarea de către un juriu pentru stabilirea daunelor bănești.

Cornell a declarat luni că „sprijină decizia procurorului districtual din comitatul Tompkins de a oferi victimei posibilitatea ca relatarea sa [...] să fie auzită de un mare juriu penal”.

„Orice sugestie că Universitatea nu a impus sancțiuni importante celor implicați este falsă”, se arată în comunicat. „Continuarea narațiunii false potrivit căreia au existat consecințe minime în acest caz este iresponsabilă, îi va face pe supraviețuitori să se simtă mai puțin în siguranță și mai puțin sprijiniți și va perpetua subraportarea agresiunilor sexuale.”

Valuri de reacții de la politicieni, vedete și societatea civilă: Fostul scenarist „South Park” a lansat un site despre cazul Cornell 7

Cazul Cornell 7 a provocat reacții puternice în Statele Unite, după apariția noilor informații despre acuzațiile de agresiune sexuală și despre modul în care cazul a fost gestionat de universitate și autorități. Printre cei care au comentat public situația se numără politicieni, actori și alte persoane publice.

Congresmena democrată Alexandria Ocasio-Cortez a abordat cazul în cadrul unei întâlniri publice la Ithaca, unde a vorbit despre acuzațiile formulate și despre ceea ce a descris drept o problemă mai largă legată de modul în care sunt tratate cazurile de agresiune sexuală în instituțiile de elită.

Actrița britanică Florence Pugh a reacționat, la rândul ei, pe rețelele sociale după ce a aflat despre acuzațiile din proces. Ea a spus că informațiile despre caz au făcut-o să se simtă „neliniștită, bolnavă și anxioasă” și a îndemnat bărbații să se implice mai mult în discuțiile publice despre agresiunile sexuale.

Pugh a revenit ulterior asupra subiectului, după ce a susținut că postarea sa despre cazul Cornell nu era vizibilă pentru unii dintre urmăritorii săi pe Instagram. Actrița a întrebat public de ce mesajul său ar fi fost limitat pe platformă.

Și actorul Josh Gad s-a numărat printre persoanele publice care au reacționat la cazul Cornell, criticând acuzațiile prezentate în proces și modul în care este descris răspunsul instituției.

Una dintre cele mai vizibile inițiative a venit însă din partea lui Toby Morton, fost scenarist al serialului „South Park” și al emisiunii „MADtv”. Morton a lansat un site dedicat cazului Cornell 7, unde spune că va aduna documente publice, informații și materiale referitoare la acuzațiile formulate împotriva celor șapte membri ai fraternității. Morton a declarat că a primit fotografii, documente și mesaje legate de caz și că intenționează să verifice informațiile înainte de a le publica. El a transmis, de asemenea, că „va exista răspundere”.

Reacțiile au venit și din interiorul comunității Cornell. Ziarul studențesc Cornell Daily Sun a publicat un editorial în care a anunțat că va face publice numele celor șapte bărbați acuzați în proces, într-o decizie care a amplificat dezbaterea din jurul cazului.

În paralel, unii absolvenți ai universității au cerut oprirea donațiilor către Cornell, în semn de protest față de modul în care instituția a gestionat cazul.