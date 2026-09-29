Țarul Samuel scrie noile relații dintre Grecia și Bulgaria. O problemă de 60 ani va fi rezolvată în această săptămână

1 minut de citit Publicat la 13:04 29 Sep 2026 Modificat la 13:04 29 Sep 2026

Grecia se pregătește acum să returneze Bulgariei rămășițele țarului Samuel. FOTO sofiaglobe.com

O chestiune veche de câteva decenii, cu o puternică încărcătură istorică și simbolică pentru relațiile dintre Grecia și Bulgaria, pare să se apropie de o rezolvare. Grecia ar urma să returneze Bulgariei, până la sfârșitul acestei săptămâni, rămășițele țarului bulgar Samuel, scrie Novinite.

Rămășițele au fost descoperite în 1969 de arheologul grec Nikolaos Moutsopoulos, în timpul unor săpături efectuate la Bazilica Sfântul Achillios, de pe insula Agios Achillios, în lacul Prespa.

Țarul Samuel a fost unul dintre cei mai importanți conducători medievali ai Bulgariei. A domnit între 997 și 1014 și a purtat un război îndelungat împotriva Imperiului Bizantin, condus de împăratul Vasile al II-lea.

Solicitarea Bulgariei privind returnarea rămășițelor nu este una recentă. Subiectul a fost discutat în repetate rânduri de cele două țări de-a lungul deceniilor, însă fără să se ajungă la un acord definitiv.

Problema a fost reluată în 2022, în timpul guvernului condus de premierul de atunci, Kiril Petkov. La acel moment, relațiile dintre Atena și Sofia se apropiaseră semnificativ, în special în domeniul energiei și al interconectărilor transfrontaliere, pe fondul crizei energetice declanșate după invazia Rusiei în Ucraina.

În cadrul acestor contacte, Petkov a readus în discuție și problema rămășițelor țarului Samuel, încercând să găsească o soluție pentru un subiect cu o importanță deosebită pentru patrimoniul istoric și memoria națională a Bulgariei.

Procesul a fost complicat de mai multe probleme nerezolvate dintre cele două țări, legate de restituirea unor comori bisericești, manuscrise și relicve religioase preluate din mănăstirile din nordul Greciei în timpul celor două războaie mondiale.

Potrivit presei elene, transferul rămășițelor țarului Samuel a necesitat, de asemenea, aprobarea Bisericii Ortodoxe Grecești.

La patru ani după ce guvernul Petkov a readus subiectul la masa negocierilor, procedura pare să fi ajuns acum în etapa finală. Dacă transferul va avea loc conform planului, acesta ar avea o importantă valoare simbolică pentru relațiile dintre Atena și Sofia.