O casieră de la un supermarket din Spania a descoperit un truc și a furat din casa de marcat 333.800 de euro în doi ani

O casieră de la un supermarket din Spania este acuzată că a furat din casa de marcat 333.800 de euro (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

O casieră de la un supermarket din Spania este acuzată că a furat din casa de marcat 333.800 de euro pe parcursul a doi ani, după ce ar fi manipulat terminalul de plată pentru a împiedica înregistrarea tranzacțiilor în numerar.

Parchetul din Cantabria a cerut o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru femeie, o amendă de 4.500 de euro și obligarea acesteia la despăgubirea companiei cu suma sustrasă. Compania solicită însă zece ani de închisoare. Pe 1 octombrie, instanța a programat o ședință în cadrul procedurii, pentru ca părțile să ajungă la un acord sau, în caz contrar, să fie stabilită data procesului, potrivit El Diario Cantabria.

Potrivit procurorilor, magazinul avea două linii de case de marcat: la una se genera un aviz de livrare cu produsele achiziționate, iar la cealaltă se efectua plata. Procurorii spun că femeia, atunci când se afla la cea de-a doua casă, unde veneau clienții care plăteau în numerar sume mai mici de 400 de euro, scotea din priză terminalul de plată.

Această operațiune împiedica salvarea bonului în sistem și îi permitea să bage banii în buzunar. Pe parcursul celor doi ani, ea ar fi procedat astfel în 1.160 de ocazii.

Faptele au fost descoperite de departamentul responsabil cu aplicațiile informatice, în timpul verificării unor incidente. Acesta a constatat că mai multe bonuri rămăseseră deschise, iar, analizând o perioadă mai lungă, a observat existența unui tipar repetitiv: operațiunile aveau loc la primele și ultimele ore ale programului și erau întotdeauna efectuate folosind datele de acces ale casierei respective, care permiteau identificarea fiecărei tranzacții.

Compania a monitorizat-o pe angajată timp de două zile, iar acțiunile acesteia au fost surprinse de camerele de supraveghere. A fost concediată a doua zi, când avea în buzunar suma de 845 de euro.

În opinia procurorilor, faptele constituie o infracțiune continuată de însușire nelegală a unor bunuri, în formă agravată, pentru care se impun trei ani de închisoare și o amendă de 4.500 de euro. Cu titlu de răspundere civilă, procurorii solicită obligarea inculpatei la plata către companie a unor despăgubiri în valoare de 333.800 de euro, reprezentând suma pe care aceasta ar fi însușit-o.

La rândul său, compania la care a fost angajată casiera solicită majorarea pedepsei cu închisoarea la zece ani, precum și o amendă de 288.000 de euro. Cu titlu de răspundere civilă, compania cere despăgubiri de 331.750 de euro, întrucât suma de 2.000 de euro a fost restituită de inculpată la câteva zile după concediere.