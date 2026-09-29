Tatăl lui câștiga 7 $ pe lună ca profesor, el a ajuns în top miliardari din China. Povestea omului din spatele gigantului tech Xiaomi

5 minute de citit Publicat la 13:42 29 Sep 2026 Modificat la 13:42 29 Sep 2026

Lei Jun în 1990, pe vremea când era student la Universitatea Wuhan versus în prezent, ca CEO al Xiaomi. Sursa foto: Lei Jun via Weibo

Înainte să devină fondatorul și CEO-ul unuia dintre cele mai cunoscute grupuri tehnologice din lume, Lei Jun a crescut într-o familie modestă din China. Tatăl său era profesor și câștiga aproximativ 7 dolari pe lună la începutul anilor 1980. Câteva decenii mai târziu, averea lui Lei Jun era estimată de Forbes la peste 20 de miliarde de dolari.

Povestea lui Lei Jun începe în decembrie 1969, în Xiantao, provincia Hubei. A crescut într-un mediu modest, iar încă din copilărie a fost atras de electronică și tehnologie. În 1987, a intrat la Universitatea Wuhan, unde a ales să studieze informatica, potrivit Medium.

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A terminat în doi ani cursurile pentru care alții aveau nevoie de patru

Lei Jun s-a remarcat încă din perioada studenției. Potrivit Xiaomi, a absolvit Universitatea Wuhan în 1991, cu o diplomă în informatică. Presa relatează că el a reușit să finalizeze în numai doi ani toate creditele necesare unui program universitar de patru ani.

Perioada studenției nu a fost însă una ușoară din punct de vedere financiar. Lei Jun a povestit ulterior că familia sa avea dificultăți și că era hotărât să se întrețină singur. A muncit pentru rezultate academice bune și a aplicat pentru burse.

Una dintre aceste burse avea să rămână întipărită în memoria sa timp de decenii.

Bursa de 2.000 de yuani pe care nu a uitat-o

În timpul studenției, Lei Jun a primit o bursă de 2.000 de yuani, despre care a spus că era cea mai importantă bursă oferită la acea vreme de universitate. Momentul l-a impresionat atât de mult încât și-a promis că, atunci când va avea posibilitatea, va întoarce ajutorul primit.

Promisiunea avea să fie respectată la o scară mult mai mare decât și-ar fi putut imagina atunci.

După absolvire, Lei Jun a intrat în industria tehnologică. În 1992, s-a alăturat companiei Kingsoft, unde avea să ocupe ulterior mai multe funcții de conducere. Înainte de Xiaomi, și-a construit astfel o reputație solidă în industria software din China.

În 2000, a fondat și platforma de comerț online Joyo.com. Compania a fost cumpărată de Amazon în 2004. În paralel, Lei Jun a început să investească în startup-uri și companii de tehnologie.

Când avea 40 de ani a început aventura Xiaomi

Marea schimbare din cariera lui Lei Jun a venit în 2010. La vârsta de 40 de ani, a fondat Xiaomi.

Compania a pornit în zona smartphone-urilor, dar avea să se transforme treptat într-un ecosistem tehnologic mult mai vast, cu telefoane, dispozitive inteligente pentru casă, produse IoT și, mai nou, automobile electrice.

Xiaomi se descrie astăzi drept o companie de electronice pentru consumatori și producție inteligentă, având smartphone-urile, automobilele electrice și hardware-ul inteligent conectate printr-o platformă IoT în centrul activității sale.

Lei Jun este în prezent fondatorul, președintele și CEO-ul Xiaomi.

Ideea care a făcut Xiaomi diferită

Una dintre ideile centrale asociate cu strategia lui Lei Jun a fost apropierea de utilizatori. Potrivit analizei publicate pe Medium, echipele Xiaomi au fost încurajate încă de la început să interacționeze direct cu utilizatorii prin forumuri și rețele sociale.

Utilizatorii nu erau considerați doar cumpărători, ci puteau contribui cu sugestii pentru dezvoltarea produselor. Compania a folosit comunitatea Xiaomi pentru a afla ce funcții își doresc oamenii și pentru a le introduce ulterior în software și produse.

Această strategie a contribuit la formarea unei comunități puternice în jurul brandului. Lei Jun a devenit, la rândul său, o figură extrem de populară în China, cu milioane de urmăritori pe rețelele sociale.

De ce telefoanele Xiaomi au devenit atât de populare

Strategia Xiaomi s-a bazat în mare parte pe oferirea unor produse cu specificații competitive la prețuri accesibile.

În 2018, Lei Jun a anunțat că marja de profit a Xiaomi din hardware nu va depăși 5%. Ideea era ca produsele să rămână accesibile, iar compania să construiască în același timp un ecosistem mai larg de servicii și dispozitive.

În anii care au urmat, Xiaomi a ieșit din zona telefoanelor. Compania a dezvoltat televizoare, electrocasnice, dispozitive inteligente, produse pentru casă și numeroase alte gadgeturi, construind ceea ce a devenit cunoscut drept ecosistemul Xiaomi.

De la telefoane la mașini electrice

Una dintre cele mai ambițioase etape din evoluția Xiaomi a fost intrarea pe piața automobilelor electrice.

Compania a lansat gama Xiaomi SU7, extinzându-și activitatea într-un domeniu extrem de competitiv. Pentru Lei Jun, proiectul a reprezentat o nouă provocare majoră după ani în care compania se concentrase pe electronice și software.

Trecerea către automobile electrice arată cât de mult s-a schimbat compania față de momentul în care a fost fondată, în 2010. Xiaomi nu mai este doar producătorul de telefoane ieftine cu specificații bune, ci un grup tehnologic care încearcă să conecteze smartphone-urile, dispozitivele inteligente și automobilele într-un ecosistem comun.

A transformat o bursă de 2.000 de yuani într-o donație de 1,3 miliarde

Poate cea mai spectaculoasă parte a poveștii lui Lei Jun este legătura pe care a păstrat-o cu Universitatea Wuhan.

În 1997, la șase ani după absolvire, el a făcut prima donație către universitate. Avea 27 de ani și câștiga aproximativ 4.000 de yuani pe lună. A înființat o bursă care avea să poarte ulterior numele său, iar sprijinul acordat instituției a continuat timp de mai multe decenii.

În 2023, Lei Jun a revenit la Universitatea Wuhan cu o donație de 1,3 miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 182 de milioane de dolari la momentul respectiv. Potrivit universității, aceasta a fost cea mai mare donație individuală primită de instituție până la acel moment.

Pentru Lei Jun, gestul a reprezentat împlinirea promisiunii făcute cu zeci de ani înainte, când era student și primise bursa de 2.000 de yuani.

De la fiul unui profesor la miliardar

Astăzi, Lei Jun se află în rândul celor mai bogați oameni din China. Potrivit datelor Forbes, în prezent, averea sa este estimată la 20,3 miliarde de dolari.

Drumul până aici a început într-o familie modestă, cu un tată care câștiga aproximativ 7 dolari pe lună și cu un tânăr atras de calculatoare și electronică. A continuat cu o diplomă obținută rapid, o carieră în software, investiții, fondarea Xiaomi și transformarea companiei într-un ecosistem tehnologic global.

Iar povestea lui Lei Jun nu s-a încheiat cu telefoanele. De la software și smartphone-uri până la dispozitive inteligente și automobile electrice, antreprenorul chinez continuă să extindă compania pe care a fondat-o la 40 de ani.