Șeful Ryanair avertizează că în 2027 companiile aeriene „tradiționale” vor scumpi biletele de avion și cu 20%

Companiile aeriene „tradiționale” vor majora prețurile biletelor de avioane cu aproximativ 20% în vara anului 2027, a anunțat miercuri directorul Ryanair, Michael O'Leary, potrivit Reuters. O'Leary a spus că, în ceea ce privește compania pe care o conduce, prețurile nu vor crește, deși kerosenul s-a scumpit.

CEO-ul Ryanair a anticipat și că multe companii aeriene vor intra în faliment sau vor fi preluate de altele, mai mari, iar piața va fi concentrată în jurul câtorva companii aeriene mari, din cauza costurilor ridicate cu combustibilul pentru aeronave.

„Companiile aeriene care înregistrează în prezent pierderi vor intra în faliment. Acest lucru va accelera consolidarea sectorului aerian european în jurul a patru mari companii aeriene: BA (British Airways), Lufthansa, Air France și Ryanair”, a spus el.

La nivel global, companiile aeriene s-au străduit să absoarbă șocul costurilor în creștere ale combustibilului. airBaltic, de exemplu, este cea mai recentă companie care a anunțat că intră în procedură de insolvență.

În același timp, Ryanair și-a redus proiecția privind numărul de pasageri transportați, de la 216 milioane la 214 milioane, pentru anul fiscal 2027. Compania plănuiește să limiteze capacitatea, în încercarea de a reduce impactul cantității reduse de combustibil pentru avioane pentru care compania nu s-a protejat împotriva fluctuațiilor de preț.

O'Leary a spus că Ryanair se află într-o poziție suficient de puternică pentru a traversa alte provocări asociate prețurilor ridicate ale kerosenului.

„Majoritatea companiilor aeriene aveau prețurile combustibilului acoperite prin contracte de hedging până în vara lui 2026 și, prin urmare, absorbim șocul reprezentat de prețurile mult mai mari ale petrolului din această vară.

Niciunul dintre noi nu va putea absorbi aceste prețuri mult mai mari ale petrolului anul viitor... iar costurile vor fi transferate sub forma unor suprataxe pentru combustibil și a unor tarife aeriene mai mari”, le-a spus el jurnaliștilor.

Șeful Ryanair a declarat că el nu va introduce o suprataxă pentru combustibil, dar „cu siguranță companiile aeriene tradiționale o vor face vara viitoare.”

O'Leary a mai spus că se așteaptă ca mai multe companii aeriene să dea faliment, adăugând că Ryanair este deja în discuții cu aeroporturile îngrijorate că o nouă serie de falimente ale companiilor aeriene va duce la reducerea capacității.

„Sper foarte mult ca prețurile combustibilului pentru avioane să crească mai rapid anul viitor, deoarece acest lucru va accelera ritmul în care alte companii aeriene vor intra în faliment”, a spus el, adăugând că se așteaptă ca tarifele altor operatori să crească cu 10%-20% vara viitoare.