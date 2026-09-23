Deficitul comercial al UE cu China a depășit un miliard de euro pe zi. Sejourne: UE va folosi instrumentele de apărare comercială

3 minute de citit Publicat la 21:25 23 Sep 2026 Modificat la 21:25 23 Sep 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Comisarul european pentru industrie avertizează că UE va lua în calcul măsuri comerciale punitive dacă Beijingul nu reechilibrează deficitul comercial, care costă blocul comunitar mii de locuri de muncă în fiecare săptămână.

Uniunea Europeană trebuie să acționeze „urgent” pentru a reechilibra relația comercială „nesustenabilă” cu China, a declarat, pentru Euronews, Stephane Sejourne, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru prosperitate și strategie industrială. El a subliniat că în joc sunt pierderi importante de locuri de muncă.

Cele mai recente date vamale arată că diferența dintre importurile UE din China și exporturile către China, adică deficitul comercial, a depășit în iulie un miliard de euro pe zi.

„Această reechilibrare comercială devine existențială pentru europeni”, crede Sejourne.

„Astăzi pierdem mii de locuri de muncă în fiecare săptămână”, a declarat comisarul. El a adăugat că UE a pierdut deja anul trecut 250.000 de locuri de muncă în industrie, mai ales în sectoarele mari consumatoare de energie și în lanțurile de aprovizionare din industria auto. „Este urgent să acționăm și este urgent să reechilibrăm lucrurile”.

UE a început în iunie negocieri esențiale cu Beijingul și și-a fixat ca termen luna octombrie pentru rezultate concrete și „credibile”.

Punctul culminant va fi vizita cu miză mare a comisarului european pentru comerț, Maros Sefcovic, la Beijing, pe 8 și 9 octombrie. Bruxelles-ul speră să obțină atunci angajamente din partea Chinei că își va limita exporturile către UE.

„Comisia Europeană a înaintat părții chineze o propunere de a discuta sector cu sector și de a vedea cum putem reechilibra lucrurile”, a explicat Sejourne. „Acest dezechilibru nu este sustenabil, nici pentru China, nici pentru UE”.

Până acum, Beijingul a rezistat însă apelurilor europenilor și a respins ideea unor limitări voluntare ale exporturilor.

Comisarul pentru industrie a spus că negocierilor și dialogului li se va „acorda o șansă”. Comisia a fost însă clară în privința consecințelor, dacă discuțiile nu vor aduce rezultate.

„Instrumentele de apărare comercială sunt pe masă”, a avertizat el. „Astăzi avem nevoie de credibilitate în felul în care folosim aceste instrumente și nu vom ezita să le folosim pentru a reechilibra lucrurile”.

Printre instrumentele aflate în discuție se numără taxele antidumping și tarifele împotriva subvențiilor neloiale, în industrii precum cea a vehiculelor electrice și a panourilor solare.

Bruxelles-ul merge însă pe sârmă atunci când vine vorba de apărarea pieței europene. Ca represalii, China ar putea restricționa exporturile de pământuri rare, esențiale pentru mai multe industrii-cheie ale UE, inclusiv cea de apărare.

Cu ochii pe discuțiile dintre SUA și China

UE va urmări atent și negocierile dintre Washington și Beijing. Președintele chinez Xi Jinping ajunge în Statele Unite pentru un summit de trei zile cu președintele american Donald Trump. Pe agendă se află teme de la comerț la inteligență artificială și pământuri rare.

Rezultatul discuțiilor dintre cele două superputeri economice ar putea afecta direct interesele economice ale Europei, a explicat Sejourne.

„Avem nevoie de un dialog constructiv între China și Statele Unite. Așa cum am văzut anul trecut, escaladarea comercială dintre Washington și Beijing pe aceste subiecte ar putea declanșa un război comercial, care ar putea afecta chiar și economia europeană”, crede acesta.

Anul trecut, un război comercial exploziv, cu măsuri și contramăsuri, a dus la creșterea amețitoare a tarifelor impuse reciproc de SUA și China. În momentul de vârf al confruntării, SUA au impus tarife de 145% asupra importurilor din China, iar taxele de represalii ale Beijingului au ajuns la 125%.

Pentru Europa, un război comercial între SUA și China are efecte dure. Tarifele astronomice impuse Chinei duc inevitabil la redirecționarea mărfurilor chinezești de pe piața americană către cea europeană.

Pe agenda discuțiilor din această săptămână din SUA se află și expirarea armistițiului comercial, programată pentru 10 noiembrie.

„Sper ca acest dialog să fie constructiv, să se ajungă la un acord și ca situația să se stabilizeze”, a încheiat Sejourne.