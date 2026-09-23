Prima întâlnire la nivel înalt între Polonia și Belarus, în ultimii 10 ani, are loc la ONU: "Inaugurăm noua ambasadă la Minsk"

Ministrii belarus si polonez de Externe Maxim Rijzenkov (foto, stânga) și Radoslaw Sikorski (foto, dreapta) s-au întâlnit la ONU. Este prima întâlnire la nivel înalt în ultimii 10 ani dintre cele două țări vecine. Foto: Profimedia Images

Miniștrii de externe ai Poloniei și Belarusului au avut o întâlnire la ONU, în marja Adunării Generale. Este prima întrevedere la nivel înalt din ultimii zece ani între cele două țări vecine care au relații tensionate, în contextul războiului ruso-ucrainean, în care Polonia susține Ucraina și Belarusul susține Rusia, relatează miercuri AFP, citată de Agerpres.

Ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski a declarat postului TVP că s-a întâlnit cu omologul său belarus, Maxim Rijzenkov, pe terenul neutru al ONU. Sikorski a descris întâlnirea drept un prim pas în normalizarea relațiilor dintre Varșovia și Minsk.

Sikorski a vorbit și de "normalizarea" situației la frontiera comună, unde Polonia acuzase regimul din Belarus de orchestrarea unui aflux de migranți ilegali. Totodată, ministrul polonez a salutat eliberarea unor deținuți de către autoritățile de la Minsk, inclusiv a unui jurnalist polono-belarus, Andrzej Poczobut.

"Așadar, vecinii au mai multe motive să încerce să-și stabilizeze relațiile", a subliniat șeful diplomației poloneze.

SUA au dat startul dezghețului în relația cu aliatul lui Putin

Întâlnirea cu omologul belarus vine după ce administrația președintelui american Donald Trump a reluat dialogul cu președintele belarus Aleksandr Lukașenko. Washingtonul a relaxat unele sancțiuni în schimbul eliberării unor deținuți, inclusiv dintre cei condamnați pentru participarea la protestele ulterioare alegerilor prezidențiale din 2020, denunțate de țările occidentale drept frauduloase și lipsite de legitimitate.

"Aceasta este prima întâlnire, un contact inițial, dar reuniuni au loc și la alte niveluri. Vom deschide în curând o nouă clădire a ambasadei la Minsk. Când un vecin dorește să dezghețe și să amelioreze relațiile, Polonia este întotdeauna prima care să accepte", a conchis șeful diplomației poloneze.

La rândul său, ministrul belarus de Externe a declarat, conform agenției belaruse Belta, că întâlnirea cu omologul polonez s-a axat pe "evaluarea stării relațiilor și a modalităților de dezvoltare ulterioară a acestora în interesul popoarelor celor două țări".

Ultimul contact la nivel înalt între Varșovia și Minsk datează din 2016

Ultima întâlnire la nivel înalt între cele două țări vecine datează din 2016, când premierul polonez de atunci, Mateusz Morawiecki, a vizitat Minskul.

SUA și Uniunea Europeană au impus sancțiuni extinse Belarusului după ce liderul autoritat Aleksandr Lukașenko, vechi aliat al lui Vladimir Putin, a lansat o represiune violentă împotriva protestatarilor, în urma alegerilor prezidențiale din 2020. Scrutinul a fost contestat de opoziția pro-occidentală, iar majoritatea opozanților care nu au fugit din țară au ajuns în detenție. Cei care au părăsit Belarusul s-au stabilit mai ales în Polonia.

Sancțiunile occidentale au fost înăsprite după ce Lukașenko a permis ca țara sa să fie folosită de armata rusă ca platformă în lansarea invaziei asupra Ucrainei, în 2022.