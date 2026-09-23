Principalii miliardari tech din lume, a căror avere depășește 2 trilioane de dolari, invitați la cina oferită de Trump lui Xi Jinping

1 minut de citit Publicat la 18:57 23 Sep 2026 Modificat la 18:57 23 Sep 2026

Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google) și Elon Musk (SpaceX) vor fi prezenți la dineul oferit de Casa Albă pentru președintele Chinei, Xi Jinping. Foto: Getty Images

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, va fi prezent, alături de alți mari moguli miliardari din domeniul tehnologiei, la o cină de stat pe care președintele SUA o acorda joi la Casa Albă pentru președintele chinez Xi Jinping, informează vnexpress.

Xi Jinping efectuează o vizită în SUA în perioada 23-25 septembrie. La dineul de joi de la Casa Albă au fost invitați șefii și directorii unora dintre cele mai mari companii de tehnologie din Statele Unite și din lume.

Astfel, pe lângă Musk, lista oaspeților îi mai include pe MArk Zuckerberg (Meta) Jeff Bezos (Amazon), Michael Dell (Dell Technologies), Jensen Huang (NVidia).

Averile cumulate ale miliardarilor tech se ridică la valoarea de 2,3 trilioane de dolari, conform Forbes.

Elon Musk, CEO al Tesla și SpaceX, este cea mai bogată persoană din lume, cu o avere estimată la 962,5 miliarde de dolari începând cu 22 septembrie. Doar averea lui reprezintă mai mult de 40% din averea combinată a grupului miliardarilor invitați la cina de la Casa albă.

Fondatorul Amazon, Bezos, se clasează pe locul doi la nivel global, cu o avere de 374,3 miliarde de dolari, în timp ce fondatorul Dell Technologies, Michael Dell, are o avere de 271,5 miliarde de dolari și ocupă locul patru în lume.

CEO-ul Meta, Zuckerberg, are o avere estimată la 252,5 miliarde de dolari, în timp ce averea CEO-ul Nvidia, Huang, valorează 198,1 miliarde de dolari.

Alți directori importanți din domeniul tehnologiei așteptați la cină includ CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, președintele executiv al Apple, Tim Cook, CEO-ul OpenAI, Sam Altman și președintele Greg Brockman, și CEO-ul Google, Sundar Pichai. De asemenea, e așteptat și CEO-ul Qualcomm, Cristiano Amon, plănuiește să participe, a raportat Bloomberg.

Lista invitaților depășește industria tehnologică. Se așteaptă să participe și CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, CEO-ul Citigroup, Jane Fraser, și CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, conform Reuters. În schimb, nu se așteaptă ca Xi să vină la Washington însoțit de vreun director general, ca parte a unei delegații de afaceri, conform Bloomberg.