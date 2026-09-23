Doi copii și un tânăr de 21 de ani au murit după ce mașina lor s-a zdrobit la ciocnirea cu un TIR, în Iași, la Stolniceni-Prăjescu

1 minut de citit Publicat la 19:36 23 Sep 2026 Modificat la 19:41 23 Sep 2026

Un accident soldat cu cel puțin trei morți s-a produs miercuri în județul Iași. Sursă foto: Imagini amator

Un accident grav s-a petrecut miercuri în județul Iași, unde s-au ciocnit un autoturism în care se aflau șase persoane și un TIR, transmite corespondentul Antena 3 CNN.

Doi copii și șoferul de 21 de ani al autoturismului au murit în urma impactului. Ceilalți ocupanți ai mașinii au fost răniți.

Șoferul autocamionului nu a suferit leziuni.

Antenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional!

Trei morți și doi răniți după accidentul din Iași

"În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, pompierii militari au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe DJ 208L, pe drumul dintre Pașcani și Brătești, comuna Stolniceni-Prăjescu, în care au fost implicate un autoturism și un camion.

La locul evenimentului au fost direcționate două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare și acordare a primului ajutor, cu echipajele aferente, din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, precum și două echipaje de prim ajutor calificat (EPA) – Pașcani și Târgu Frumos și echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD. Intervenția este sprijinită de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, din care unul cu medic.

Conform informațiilor preliminare de la locul intervenției, în urma accidentului rutier au rezultat cinci victime.

Pentru trei dintre acestea – doi minori și un adult – a fost constatat decesul, fără indicație de resuscitare.

Dintre celelalte două victime, una este inconștientă, iar cealaltă este conștientă, ambele fiind evaluate și asistate medical de echipajele aflate la fața locului", au comunicat autoritățile.

O femeie intubată a fost dusă cu elicopterul la Iași

Potrivit surselor Antena 3 CNN, victimele decedate sunt soferul autoturismului, un bărbat în vârstă de 21 ani, o fetiță de opt ani și o femeie de 30 de ani. O altă fetiță, de doi ani, aflată în mașină, a suferit răni minore, fiind preluată de o ambulanță și transportată la Iași.

Tot la Iași, a fost transportată cu elicopterul o altă victimă rănită, intubată. Este vorba de o femeie de 34 de ani.

O adolescentă de 18 ani, conștientă, a fost trimisă la Urgențe, la Pașcani.

Știrea se actualizează pe măsură ce apar noi informații.