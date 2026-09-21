De ce a votat Siegfried Mureșan în Parlamentul European împotriva poziției României la dezbaterea acordului UE-Mercosur

Europarlamentarul Siegfried Mureșan. Foto: Agerpres

Siegfried Mureșan, europarlamentarul propus de PNL pentru funcția de prim-ministru și desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze un guvern, a votat în Parlamentul European împotriva poziției oficiale a României la unul dintre amendamentele aduse acordului cu Mercosur, a dezvăluit luni seară, la Antena 3 CNN, realizatorul emisiunii „Sinteza zilei”, Mihai Gâdea.

Mureșan este un susținător al acordului cu Mercosur și s-a exprimat ca atare într-un interviu televizat.

„Acordul Mercosur este un acord bun pentru România. Tocmai de aceea, poziția oficială a României și a Guvernului României a fost de susținere a acestui acord. Acest acord aduce deja mai multe comenzi pentru industria din România. El nu constituie un pericol pentru agricultura din România, așa cum arată primele cifre, după implementarea în primul an. Deci, ceea ce a fost susținut de către unii populiști, că acest acord de liber-schimb cu Mercosur ar pune în pericol fermierii români, nu a fost adevărat, a fost populism. Nu am văzut niciun fermier român care să fi ieșit și să fi spus că a suferit ca urmare a acordului de liber-schimb cu America Latină.

Dimpotrivă, sunt convins că mulți fermieri români, în următoarele luni, vor exporta spre America Latină. Deci această afirmație a PSD-ului este falsă. Am votat pentru un acord cu America Latină care este bun pentru România, este bun pentru Europa”, a spus Mureșan în interviul televizat.

Mihai Gâdea: Siegfried Mureșan a trădat interesele României

Mihai Gâdea: „Domnul Mureșan spunea că, spre deosebire de ce spun anumiți populiști, acest acord Mercosur este bun. Din toate datele pe care le avem, domnul Emmanuel Macron nu este populist, iar el spune că acordul Mercosur nu este bun pentru Europa. Și nu este singurul. Acum însă, nu aș vrea să începem cu Mercosur. O să ajungem și acolo. Domnia sa (Mureșan, n.r.) spune că «România a sprijinit acordul Mercosur», ceea ce este halucinant, pentru că toți fermierii din România și multe organizații de fermieri, nenumărate, au spus că este greșit acest acord și nu trebuie să fie adoptat. Și în continuare au aceeași poziție.

Dar a existat un moment în care România să aibă o poziție, iar domnul Mureșan să aibă o poziție împotriva României?

A existat chiar în septembrie anul acesta. E vorba de un articol votat în plenul Parlamentului European în 15 septembrie 2026. Avem aici datele succinte. În spate stă o documentație extrem de amplă, iar aici aveți inclusiv voturile, nu doar ale domnului Mureșan, ci și ale celor din PNL și veți vedea că doar domnia sa a votat așa. România susținea menținerea mecanismului articolului 27a.

Acesta introduce o «plasă de siguranță» extrem de importantă: permite activarea unor măsuri de salvgardare (cum ar fi suspendarea temporară a tarifelor preferențiale sau reducerea contingentelor) în cazul în care importurile masive de produse agroalimentare sensibile din țările Mercosur provoacă perturbări majore pe piața internă a UE.

Informațiile analizate arată că Reprezentanța Permanentă a României de la Bruxelles consideră problematică lipsa articolului 27a din raportul Parlamentului. În consecință, poziția României era contrară adoptării amendamentului 70D, care cerea eliminarea articolului 27a. Poziția României, a statului român, este și poziția organizațiilor agricole românești: și ele au cerut păstrarea mecanismului din articolul 27a.

Mihai Gâdea: Mureșan, singurul eurodeputat PNL care a votat eliminarea unui articol susținut de România, și-a aliniat poziția cu Germania

Ce arată documentele de la Parlamentul European? Arată că Mureșan, europarlamentar PNL, a votat pentru amendamentul 70D, adică pentru eliminarea articolului 27a. Deci, contrar poziției României. A trădat interesele României. Ceilalți din PNL nu le-au trădat.

Gheorghe Falcă, PNL, vot împotrivă. Dan Ștefan Motreanu, PNL, împotriva amendamentului 70D. Daniel Buda, PNL, împotriva amendamentului 70D. Rareș Bogdan, PNL, împotrivă. Virgil-Daniel Popescu, împotriva 70D. Iuliu Winkler, UDMR, împotrivă. Cei de la UDMR au votat pentru România. Adina Vălean nu a votat, probabil a lipsit. Mircea Gheorghe Hava nu a votat, probabil a lipsit. Bilanțul românilor din PPE care au exprimat vot pentru sau împotriva 70D: unul pentru, adică Siegfried Mureșan, șapte împotrivă, doi nu au votat.

La nivel european, grupul PPE (din care fac parte și parlamentarii PNL, n.r.) a fost divizat. 95 pentru 70D, 74, împotrivă, două abțineri, 13 fără vot. Prin urmare, votul lui Mureșan nu poate fi explicat printr-o poziție unanimă a PPE. Dar prin ce?

Haideți să ne uităm la cum a votat Germania. 60 de europarlamentari germani au votat pentru 70D, 27 au votat împotrivă, unul s-a abținut, opt nu au votat. Germania are 96 de mandate. Dintre cei 87 care au exprimat un vot pentru sau împotrivă, aproximativ 69% au votat în același sens cu Mureșan. 70% din delegația Germaniei votează în același fel cu Mureșan”.