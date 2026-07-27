Sorin Grindeanu cere AUR să-și clarifice poziția față de Rusia și dronele care intră în România: "Dacă vor să devină frecventabili"

Liderul PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

Liderul PSD Sorin Grindeanu a cerut luni, la Sinteza Zilei, o clarificare a pozițiilor liderilor AUR față de Rusia și de incidentele cu drone din ultimele zile.

Grindeanu a admins că, în prezent, există trei forțe politice în Parlament, una dintre acestea fiind AUR și politicienii "suveraniști" și a explicat că nu se poate forma o majoritate în actualul Legislativ decât prin colaborarea a cel puțin două dintre aceste forțe.

Liderul PSD a subliniat că o clarificare a AUR în raport cu Rusia este obligatorie, dacă liderii acestei formațiuni doresc ca partidul lor să fie considerat "frecventabil" de către forțele politice pro-occidentatele.

Dialogul din studio, în continuare.

Sorin Grindeanu: "În acest moment, în Parlament sunt aproximativ trei forțe politice mari.

Pe de o parte, e PSD-ul cu câțiva din jur, pe de altă parte este AUR, cu polul acesta suveranist. Și mai sunt PNL, USR și, câteodată, UDMR. Parlamentul e împărțit în trei.

Nu poți să faci o majoritate fără a combina cel puțin două din aceste forțe. Și aceste lucruri se vor se vor întâmpla, fiindcă PSD-ului nu îi este frică de alegeri anticipate."

Sorin Grindeanu: Există o lipsă de credibilitate a unor lideri AUR

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Sorin Grindeanu: "În acest moment, ei trebuie să-și clarifice niște lucruri. În primul rând, există o lipsă de credibilitate a unor lideri.

Așa cum am mai spus, eu, cel puțin, am mari semne de întrebare cu privire la ce spun că fac și la ceea ce fac (cei de la AUR, n.r.).

În al doilea rând, ceea ce e și mai grav, eu n-am văzut clarificări la o parte dintre ei.

Dintre acești lideri, nu am văzut nici în aceste zile (să reacționeze), apropo de atacurile cu drone ale Rusiei asupra acestei zone, drone care au intrat pe teritoriul României.

L-am văzut, parcă, doar pe Peiu (Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, n.r.). În rest, pe nimeni. E o liniște din aceasta... L-ați văzut pe domnul Dungaciu să spună ceva? L-ați văzut pe Simion să spună ceva? L-ați văzut să spună ceva de sancțiunile contra Rusiei?

Aici e o chestiune pe care, din perspectiva mea, trebuie s-o clarifice ei, dacă vor să devină un partener frecventabil, nu doar din perspectiva PSD, ci din perspectiva oricărui partid pro-occidental."