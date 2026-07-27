Radarele MApN au detectat un roi de drone la granița României cu Ucraina, luni după-amiază. A fost emis mesaj RO-ALERT

1 minut de citit Publicat la 18:28 27 Iul 2026 Modificat la 18:30 27 Iul 2026

MApN a detectat mai multe ținte, luni după amiază, în apropierea graniței României cu Ucraina. Sursa foto: Getty Images

Un grup de ţinte aeriene a fost detectat de sistemul de supraveghere radar al MApN, luni, în jurul orei 16:00, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, anunță Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit unui comunicat al ministerului, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-ALERT.

Alerta a încetat la ora 16:46, conform sursei citate.

Încă o dronă a Rusiei a intrat în spațiul aerian al României, pentru a patra zi consecutiv

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, luni, o țintă aeriană la est de Sulina, care a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României.

Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8.53.

Cu câteva minute înainte, la ora 08.47, locuitorii din județul Tulcea au primit un mesaj Ro-Alert. Centrul Național Militar de Comandă notificase Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de avertizare a populației.

Potrivit MApN, ținta aeriană a rămas pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut din nou frontiera și s-a îndreptat către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.

MApN nu a precizat în informațiile transmise dacă ținta aeriană era o dronă.

Trei drone doborâte de avioane F-16 ale României în 48 de ore

O dronă semnalată în zona județului Tulcea a fost doborâtă, duminică, după ce incidente similare au avut loc vineri și sâmbătă.

Alianța Nord-Atlantică a reacționat, duminică, la incidentul în care o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina, de către un avion de luptă F-16 al Forțelor aeriene române. Într-un prim punct de vedere, NATO a transmis că aeronava opera sub controlul Alianței.

Într-un al doilea punct de vedere comunicat de Comandamentul NATO din Europa, Alianța a transmis că România a doborât 4 drone „cu succes”, incluzând aici și drona doborâtă de un pilot român în Lituania.

De asemenea, NATO transmite că drona distrusă duminică pare să fie de origine rusească.