Antena 3 CNN Actualitate Bolnavii cronici așteaptă 1.110 zile pentru medicamentele care le pot salva viața. România, codașa UE la timpul de compensare

Bolnavii cronici așteaptă 1.110 zile pentru medicamentele care le pot salva viața. România, codașa UE la timpul de compensare

Andrei Paraschiv
3 minute de citit Publicat la 20:10 17 Aug 2026 Modificat la 20:10 17 Aug 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
om care toarna pastile in mana
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Zeci de mii de pacienţi cu boli cronice grave aşteaptă ani buni pentru a avea acces la tratamentele inovatoare care le pot salva viaţa. O luptă cu timpul duce şi Andreea, diagnosticată cu o boală genetică rară. Ea aşteaptă zilnic decizia care îi poate prelungi viaţa. Medicamentul salvator nu este compensat în România, iar proiectul de Hotărâre de Guvern, care prevede compensarea a 50 de medicamente moderne, este blocat de aproape 3 luni. În timp ce autorităţile amână decizia, boala nu se opreşte, iar pacienţii se roagă să primescă tratamentul care reprezintă singura lor şansă de a rămâne lângă cei dragi.

Tratamentul inovator pentru boala genetică rară a Andreei nu este compensat în Româna, deşi este singurul care îi poate reda speranţa şi prelungi viaţa.

„Eram la locul de muncă, mi s-a făcut rău, eram aproape să leșin. Din instinct, mi-am dat doi pumni în piept și așa am resimțit că inima mea repornește. Durerile în piept erau nelipsite, durerile pe brațul stâng care radiau spre maxilar și, cel mai rău, erau palpitațiile. Să ai 47 de ani și să te simți ca la 80 este destul de greu”, a spus Andreea Tudor.

Andreea primeşte astăzi tratamentul salvator prin donaţie, iar efectele sunt deja uimitoare. Gândul că în curând ar putea să rămână fără terapia salvatoare o macină în fiecare zi.

„Chiar a fost o minune și este o minune în continuare. Nu m-am gândit că vreodată un medicament poate să-și facă efectul atât de repede. Deci, în 4 zile, eu am putut să respir și am simțit că trăiesc, că pot să trăiesc normal.

Dacă nu îl primeați prin programul de donație, vi l-ați fi permis? Nu, niciodată. Dacă nu voi mai lua această capsulă, probabil simptomele mele vor reveni”, a mai spus ea.

O luptă chinuitoate duc şi alţi pacienţi a căror viata depinde de accesul la tratamentele inovatoare.

„Pot însemna complicații, pot însemna dizabilități, poate însemna chiar pierderea vieții. Din punct de vedere al pacientului, fiecare clipă, fiecare minut, fiecare oră care trece este foarte importantă. Din păcate, în România, timpul pe care pacienții nu-l au, dimpotrivă, este cel pe care vedem că, din perspectiva autorităților, îl întârzie din ce în ce mai mult”, a spus Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC).

Un pacient cu o boală gravă nu poate să aştepte 3 ani. Fără tratamentele inovatoare nu pierd doar timp, ci chiar viitorul. Cu toate acestea, România are cel mai lung timp de aşteptare din UE pentru compensarea unei terapii inovatoare.

Pacienţii români aşteaptă 1.110 zile, aproape dublu față de media europeană de 597 de zile. Niciun medicament aprobat în 2023 sau 2024 nu era compensat în România la 5 ianuarie 2026.

„Întotdeauna, din punct de vedere al autorităților, când se discută de inovații, se discută de costuri. Noi nu punem în calcul costul vieții”, a mai explicat Gănescu.

„Costurile sunt transferate, sunt transferate către spitale prin internări, sunt transferate către pacienți prin faptul că boala lor evoluează și devine mai gravă și, până la urmă, pierdem cu toții: pacienții, sistemul de sănătate și chiar și economia României”, a completat Ioana Bianchi, director afaceri externe la Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM).

Aproximativ 50 de medicamente moderne nu pot ajunge la pacienţi pentru că proiectul de Hotărâre de Guvern, care prevede compensarea lor, este blocat pe site-ul Ministerului Sănătății din data de 29 mai 2026.

„Aceste medicamente sunt din sfere foarte importante: oncologie, boli rare, neurologie, cardiologie. Deci sunt medicamente absolut cruciale pentru pacienți”, a spus ea.

Și costurile cu medicamente pe cap de locuitor sunt printre cele mai mici în comparație cu celelalte state europene. România plăteşte doar 138 de euro pe cap de locuitor, cu aproape 40% sub media Europei Centrale și de Est.

„În pofida declarațiilor că am crescut bugetele, aceste bugete nu sunt suficiente pentru a acoperi necesarul de finanțare al medicamentelor, pentru că evoluția științei a dus la diagnosticarea mai precoce a unor boli, la diagnosticarea unor boli pentru care nu existau mijloace de diagnostic înainte”, a mai spus Bianchi.

Medicamentel noi folosite între 2014 şi 2022, au dus la evitarea a circa 1,83 milioane de ani de viață pierduți înainte de 85 de ani.

×
Etichete: medicamente bolnavi cronici

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Actualitate
» Citește mai multe din Actualitate
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close