Polițiștii locali dintr-un oraș din România vor purta, de luni, camere video de tip bodycam. Înregistrările pot fi probe în instanță

Autorităţile locale au obligaţia de a comunica public dotarea poliţiştilor locali cu astfel de echipamente / Foto: Agerpres

Poliţiştii locali din municipiul Slatina poartă, începând de luni, camere video de tip bodycam la acţiuni şi intervenţii, iar imaginile înregistrate pot constitui probe în instanţă, a precizat, pentru Agerpres, şeful Poliţiei Locale Slatina, Cristinel Rădoi.

Potrivit acestuia, introducerea camerelor video portabile a devenit posibilă după modificarea, în acest an, a legislaţiei privind Poliţia Locală, iar noile echipamente vor fi folosite pentru documentarea intervenţiilor, protejarea poliţiştilor şi prevenirea faptelor de corupţie.

Şeful Poliţiei Locale Slatina consideră că dispozitivele pot descuraja tentativele de corupţie şi sunt de un sprijin real, comparativ cu cel al armamentului, putând să-i protejeze pe agenţi de ultraj.

„Aceste camere portabile ajută foarte mult, dacă pot spune, sunt echivalentul portului armamentului din dotare.

Aşa cum şi Poliţia Română este dotată de ceva ani cu aceste bodycamere, preîntâmpină faptele de corupţie, adică persoana cu care interacţionează se gândeşte de 10 ori până să-i propună ceva poliţistului local ca să-l ierte, să nu-i mai aplice sancţiune. Deci, în primul rând, scopul este de a diminua cât mai mult faptele de corupţie. În al doilea rând, de a-i proteja pe ei împotriva săvârşirii infracţiunilor de ultraj", a declarat Cristinel Rădoi.

Camerele vor fi pornite în situaţii în care poliţiştii locali legitimează persoane, constată contravenţii sau infracţiuni şi în timpul intervenţiilor în care este necesară documentarea interacţiunii.

„În cazul legitimărilor persoanelor, în cazul în care depistează o contravenţie sau depistează o infracţiune şi automat sunt obligaţi să pornească bodycam-ul", a precizat şeful Poliţiei Locale Slatina.

În momentul activării camerei, poliţistul local trebuie să informeze persoana cu care interacţionează că este înregistrată audio-video, însă înregistrarea nu este condiţionată de acordul persoanei vizate, iar imaginile pot fi puse ca probe la dispoziţia parchetelor şi instanţelor atunci când sunt solicitate.

„Vă aduc la cunoştinţă că sunteţi înregistrat audio-video cu mijloacele din dotare", este informarea pe care poliţistul local trebuie să o facă, potrivit lui Rădoi.

Pentru dotarea Poliţiei Locale Slatina cu bodycam-uri, Primăria a făcut o investiţie de aproximativ 300.000 de lei. Suma include, pe lângă camere, echipamentele necesare pentru descărcarea şi stocarea imaginilor, dispozitivele de prindere şi licenţele.

Poliţiştii locali au fost instruiţi în ultimele trei săptămâni pentru utilizarea dispozitivelor, iar pregătirea continuă şi în această perioadă. Rădoi a menţionat că noile echipamente nu permit ştergerea înregistrărilor de către poliţiştii care le folosesc.

„Dispozitivele nu au funcţie de ştergere, la aceste bodycamuri nu au posibilitatea de a şterge înregistrările ei (poliţiştii care le poartă n.r.).

Poliţistul merge în dispecerat, preia camera, semnează în registru, pleacă cu ea în teren, după acele 8 ore de program revine şi depune acest bodycam la dispecerat şi semnează că a predat camera respectivă. Imaginile se descarcă automat în momentul în care introduci bodycam-ul la încărcat", a explicat Cristinel Rădoi.

Introducerea camerelor face parte, potrivit lui Cristinel Rădoi, dintr-un demers mai amplu de creştere a profesionalismului şi de recâştigare a încrederii cetăţenilor, astfel încât Poliţia Locală Slatina să fie percepută ca o instituţie aflată în sprijinul cetăţenilor, nu ca una preocupată în primul rând de aplicarea sancţiunilor.

„Vreau să scot tot ce e mai bun din fiecare poliţist local, profesional vorbind, şi să redăm încrederea cetăţenilor în Poliţia Locală Slatina prin activităţi preventive, cât şi prin măsuri sancţionatorii. Să înţeleagă că poliţiştii locali sunt în sprijinul slătinenilor şi nu sunt vânători de sancţiuni, sau, eu ştiu, cum spuneau unii cetăţenii, să aducem bani la bugetul Primăriei", a declarat şeful Poliţiei Locale Slatina.

Cristinel Rădoi a susţinut că activitatea poliţiştilor locali trebuie să pună accent pe prevenţie şi nu există presiuni asupra poliţiştilor locali pentru aplicarea de sancţiuni, menţionând că până la schimbarea administraţiei de după alegerile locale din 2024, ar fi fost "întreceri" pentru aplicarea cât mai multor sancţiuni şi chiar ar fi fost scrise unele fictive.

„Cum erau înainte, că mi-au spus şi lucrul acesta, până în 2024 era întrecere cine aplica mai multe sancţiuni contravenţionale.

Motiv pentru care unul dintre poliţişti este suspendat din cauza faptului că a aplicat sancţiuni, este cercetat pentru fals şi uz de fals, din cauza faptului că a aplicat sancţiuni contravenţionale (fictive n.r.), să vină cu cât mai multe sancţiuni contravenţionale, să apară bine în faţa şefilor.

Îmi povesteau că la un moment dat începuse un fel de întrecere între poliţiştii locali, care să aplice mai multe sancţiuni contravenţionale. Oricum, lucrul acesta s-a interzis complet. Aşa ceva nu se întâmplă şi nu a existat de când am venit eu. Da, dacă ai greşit, ai săvârşit o abatere gravă, plăteşti amenda. Dar în primul rând mergem pe prevenţie", a susţinut Cristinel Rădoi.

Şeful Poliţiei Locale Slatina a menţionat că se urmăreşte folosirea întregului potenţial profesional al instituţiei.

„Poliţiştii locali nu au fost folosiţi, până în 2024, la toată capacitatea atribuţiilor legale pe care le au. Discut cu fiecare poliţist local în parte câte 10-15 minute o dată la două săptămâni. (...) De când am venit la conducerea Poliţiei Locale, nu am avut cazuri de sesizări de corupţie", a mai precizat Cristinel Rădoi.