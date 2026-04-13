Momentul în care o șoferiță încearcă să dea mită unui poliţist, în Capitală. Scenele au fost filmate de camera de pe uniforma agentului

A vrut să scape de o amendă cu mită, dar s-a ales şi cu dosar penal. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

O şoferiţă, prinsă fără asigurare RCA, pe o stradă din Sectorul 3 al Bucureştiului a încercat să-i dea mită 100 de euro poliţistului care a depistat-o în trafic. Agentul a filmat însă totul cu camera de pe uniformă și a sesizat imediat autorităţile. Pentru fapta sa, tânăra şoferiţă s-a ales cu dosar penal.

Dialogul dintre polițist și șoferiță a fost filmat de camera montată pe uniforma acestuia. Pe înregistrare se vede cum agentul trage pe dreapta maşina şi, ulterior, merge şi îi atrage atenția șoferiței că nu are voie să staționeze în zona respectivă, după care îi solicită documentele necesare, respectiv asigurarea și cartea de identitate.

"Vi se pare ok să staționaţi aici? Aveți parcare aici în spate. Asigurarea și cartea de identitate. Vorbiți mai tare, că nu vă aud", a spus poliţistul. Iar şoferiţa l-a întrebat: "Nu putem să rezolvăm altfel?". În încercarea de a evita sancțiunea, femeia aflată la volan face referire la "bani", moment în care îi cere asigurarea, sub pretextul că vrea să verifice unele date, şi restituie documentul împreună cu 100 de euro.

Imediat ce vede banii, agentul îi reaminteşte că totul este monitorizat, inclusiv prin înregistrare audio-video, și îi cere femeii să rămână la vehicul pentru verificări.

"Cu bănuţii aceştia ce e? Cu bănuţii. Este înregistrat audio-video tot. Ne-aţi cerut să vă uitaţi pe asigurare, să vedeți. Rămâneți la mașină, vă rog", i-a spus poliţistul în timpul dialogului.

După ce a plecat de lângă autoturismul şoferiţei, agentul sesizează oficial fapta de mită, menționând că are probe video clare.

"Da, ni s-au dat bănuții în asigurare ni s-au pus 100 de euro. Am filmat cu bodycam-ul", a mai afirmat omul legii.