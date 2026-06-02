Orele la care trebuie să mâncăm pentru a nu ne îngrășa. Ce spunea profesorul Gheorghe Mencinicopschi despre postul intermitent

Volumul „Crezi că știi să trăiești? Alimentația și longevitatea, o nouă abordare holistică”, va fi disponibil începând de astăzi împreună cu Jurnalul. Foto: Hepta

În timp ce tot mai mulți oameni caută rețete pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă, ideile profesorului și cercetătorului Gheorghe Mencinicopschi revin în actualitate. În memoria unuia dintre cei mai cunoscuți cercetători români în domeniul alimentației, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României readuce în atenția publicului volumul „Crezi că știi să trăiești? Alimentația și longevitatea, o nouă abordare holistică”, care va fi disponibil chiar din această lună.

Mesajul central al lucrării este unul surprinzător de actual: multe dintre bolile moderne și accelerarea procesului de îmbătrânire nu apar doar din lipsa resurselor, ci și din abundența alimentară greșit înțeleasă.

„V-ați gândit vreodată cât de important este bioritmul și că, de fapt, toată activitatea noastră, atât cea conștientă, cât și cea metabolică, neconștientizată, se află sub guvernarea bioritmurilor?

Ce este bioritmul

Ce este bioritmul? Bioritmul este ceasul nostru biologic, ceasul nostru intern biologic. El ne coordonează întreaga activitate și, sigur, s-ar părea că nu este verosimil dacă vom spune că însăși digestia noastră, modul în care corpul nostru utilizează nutrienții din alimente, depinde foarte mult de orele la care consumăm alimentele. Pentru că organele noastre, sistemele noastre anatomofiziologice, au și ele un ceas, un bioritm.

Cel mai important bioritm pentru om este bioritmul diurn, cel care se desfășoară de-a lungul celor 24 de ore, ziua și noaptea, alternanța dintre zi și noapte. Iată, spre exemplu, de ce este bine să avem un mic dejun consistent. Este bine pentru că, în orele dimineții, organismul nostru se trezește, se trezesc organele, în primul rând cele care ne vor asigura activitatea de peste zi”, spunea profesorul.

De ce nu este bine să mâncăm seara sau noaptea

Cu mult înainte ca postul intermitent să devină un trend global, profesorul vorbea despre beneficiile restricției calorice controlate ca mecanism natural de echilibrare metabolică și de susținere a longevității. În viziunea sa, organismul uman nu este adaptat la exces permanent, ci la echilibru și disciplină alimentară.

„De asemenea, am putea să vedem de ce nu este bine să consumăm alimente seara sau noaptea, mai ales că se întâmplă uneori să avem mese chiar la miezul nopții. Nu este bine, pentru că în această perioadă, până spre ora 3:00, ficatul este cel care guvernează activitatea sistemului gastrointestinal și el trebuie să prelucreze și să detoxifice tot ceea ce am consumat de-a lungul zilei.

Pe de altă parte, așa cum spuneam, în bioritmul nocturn, atunci când dormim, metabolismul nostru este orientat spre acumularea de rezerve. Asta înseamnă că o parte din alimente, din glucide și din grăsimi, sunt transformate în țesut adipos, deci ne vom îngrășa, cu alte cuvinte.

Dacă însă consumăm mâncarea dimineața, aceasta va fi arsă și ne va asigura un nivel optim de activitate mentală, dar și fizică”, explica Gheorghe Mencinicopschi.

Biolog, biochimist și fost director al Institutului de Cercetări Alimentare, Gheorghe Mencinicopschi a fost una dintre vocile care au susținut constant că longevitatea nu înseamnă doar să trăiești mai mult, ci și să îți păstrezi sănătatea și calitatea vieții.

Lucrarea va fi disponibilă începând de astăzi împreună cu Jurnalul.