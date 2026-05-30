Medicina modernă schimbă standardele frumuseții. "Tot ce se vede la exterior spune o poveste despre interior”

1 minut de citit Publicat la 10:30 30 Mai 2026 Modificat la 10:35 30 Mai 2026

Medicina modernă pune tot mai mult accent pe prevenție și pe identificarea cauzelor reale ale problemelor. foto: freepik.com

Tot mai mulți specialiști din domeniul medical atrag atenția că frumusețea autentică nu poate exista fără sănătate, iar prevenția devine cheia unui stil de viață echilibrat. Medicul Cosmina Rogoveanu a vorbit, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, despre noile direcții din medicina modernă, unde accentul cade pe longevitate, prevenție și metode non-invazive.

„Frumusețea și sănătatea nu sunt două lucruri diferite. Sunt două concepte care se completează profund și depind unul de celălalt. În esență, frumusețea începe din interior, din echilibrul organismului și din felul în care funcționează corpul și mintea”, a explicat medicul Cosmina Rogoveanu.

Potrivit acesteia, medicina modernă pune tot mai mult accent pe prevenție și pe identificarea cauzelor reale ale problemelor care, la prima vedere, par doar estetice.

„Prevenția este cea mai ieftină și umană metodă pe care putem să o oferim celor din jur și nouă personal. Tot ce vedem la exterior spune o poveste despre interior”, a subliniat medicul.

Specialistul atrage atenția și asupra unor afecțiuni deseori ignorate, precum problemele de circulație și drenaj limfatic, care pot influența atât starea de sănătate, cât și aspectul fizic. „Circulația, microcirculația și drenajul limfatic sunt subestimate, deși au o importanță foarte mare asupra felului în care ne simțim și arătăm. Le putem ajuta prin prevenție, prin oxigenare și stimularea circulației”, a mai spus medicul.

În acest context, metodele non-invazive câștigă tot mai mult teren în preferințele pacienților. „Sunt metode blânde, care urmăresc fiziologia organismului și care înseamnă pentru pacient recuperare mai ușoară și prevenție”, a explicat medicul.

Discuția a atins și problema obezității, pe care specialistul o consideră mult mai mult decât o problemă estetică. „Obezitatea nu mai reprezintă de mult doar o problemă estetică. Vorbim despre o problemă metabolică și inflamatorie care poate predispune pacienții către diabet, hipertensiune arterială și afecțiuni cardiovasculare”, a avertizat Cosmina Rogoveanu.

Medicul a transmis și un mesaj pentru tinerii tentați de „scurtături” în procesul de slăbire sau transformare fizică. „Din păcate, tot mai mulți tineri sunt interesați de scurtături. Acestea nu reprezintă cea mai bună variantă și pot duce chiar spre complicații”, a precizat specialistul.

În schimb, cheia unei stări bune de sănătate rămâne un stil de viață echilibrat. „Trebuie să avem o alimentație echilibrată, să facem mișcare în fiecare zi, să avem un somn calitativ și să ne asigurăm că starea noastră psihică și emoțională este stabilă. Atunci vom vedea și pe ten rezultatele și vom putea spune că ceea ce vedem este sănătate curată”, a concluzionat medicul Cosmina Rogoveanu.