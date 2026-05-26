INSP: Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite printr-un stil de viaţă sănătos

1 minut de citit Publicat la 17:42 26 Mai 2026 Modificat la 17:42 26 Mai 2026

Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi prin reducerea expunerii la factorii de risc modificabili, subliniază reprezentanţii Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) cu prilejul Săptămânii Europene de Luptă Împotriva Cancerului - 25-31 mai, potrivit Agerpres.

Potrivit specialiştilor, factorii de risc care cresc semnificativ probabilitatea de a dezvolta cancer sunt „bine cunoscuţi şi documentaţi”, printre aceştia numărându-se fumatul, consumul de alcool, alimentaţia nesănătoasă, supraponderalitatea şi obezitatea, sedentarismul, expunerea la factori de mediu nocivi.

„În ciuda progreselor ştiinţifice şi terapeutice din ultimele decenii, factorii de risc pentru cancer rămân foarte răspândiţi. De aceea, prevenţia - de la renunţarea la fumat şi consum de alcool, până la adoptarea unei alimentaţii echilibrate şi activitate fizică efectuată cu regularitate - rămâne cea mai eficientă modalitate de a reduce riscul de cancer. Este nevoie de responsabilitate individuală, dar şi de acţiune colectivă, pentru a crea un mediu care sprijină alegerile sănătoase”, sfătuiesc specialiştii.

300.000 de români diagnosticați cu cancer

În România trăiesc aproximativ 300.000 de persoane diagnosticate cu cancer, iar riscul de deces prin cancer înaintea vârstei de 75 de ani este de circa 14%.

„Prin intermediul programului naţional de screening pentru cancerul de col uterin, precum şi prin intermediul programelor regionale de screening finanţate din fondurile europene pentru cancerul de sân, cancerul colorectal şi pulmonar, România a făcut paşi importanţi în direcţia depistării precoce. Totodată, prin Programul Sănătate 2021-2027 sunt alocate resurse importante pentru modernizarea infrastructurii de diagnostic şi tratament oncologic”, precizează sursa citată.

Institutul Naţional de Sănătate Publică reafirmă angajamentul său în prevenirea şi controlul cancerului în România, în concordanţă cu obiectivele stabilite prin Planul European de Luptă Împotriva Cancerului şi prin Planul Naţional de Prevenire şi Combatere a Cancerului.

În cadrul Săptămânii Europene de Luptă Împotriva Cancerului, INSP se alătură eforturilor europene de informare şi conştientizare publică, promovare a prevenţiei şi a stilului de viaţă sănătos.

„Cu această ocazie, INSP încurajează cetăţenii să adopte un stil de viaţă sănătos, să participe la programele de screening disponibile şi să se informeze din surse oficiale privind prevenirea şi depistarea precoce a cancerului”, arată aceeaşi sursă.