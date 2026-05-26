„Un complot extrem de josnic”. A fost executat după ce și-a ucis șeful, producător al serialului Netflix „Problema celor 3 corpuri”

Instanța a descris „complotul” lui Xu Yao pentru a-l ucide pe Lin drept unul „extrem de josnic”.
În același an, Xu a fost condamnat pentru uciderea lui Lin, instanța descriind complotul său drept „extrem de josnic”.
Moartea lui Lin a șocat industria jocurilor video din China și din afara ei. Lin este fondatorul Yoozoo Games, dezvoltatorul din Shanghai cunoscut mai ales pentru jocul de strategie „Game of Thrones: Winter Is Coming”.
În 2018, Lin l-a numit pe Xu la conducerea „Universul Celor 3 Corpuri”, o subsidiară creată pentru administrarea proiectelor legate de franciza SF. Însă relația dintre cei doi s-a deteriorat în 2020, când Lin a decis să pună alți directori la conducerea operațiunilor companiei, potrivit presei locale.
Furios pentru această aparentă „marginalizare”, Xu a amestecat otravă în pastilele probiotice ale lui Lin. În decembrie 2020, Lin a ajuns la spital după ce s-a simțit rău. A murit nouă zile mai târziu, la vârsta de 39 de ani.
La acea vreme, averea sa era estimată la aproximativ 6,8 miliarde de yuani (941 de milioane de dolari), potrivit clasamentului Hurun China Rich List.
Poliția l-a arestat pe Xu la câteva zile după internarea lui Lin. Pe lângă moartea lui Lin, planul de otrăvire pus la cale de Xu a îmbolnăvit și alte câteva persoane.
Ziarul chinez Economic Observer a relatat marți că una dintre victimele lui Xu a scris pe rețelele sociale: „Justiția vine până la urmă, chiar dacă târziu.”