„Un complot extrem de josnic”. A fost executat după ce și-a ucis șeful, producător al serialului Netflix „Problema celor 3 corpuri”

Un bărbat, condamnat pentru că l-a ucis pe un magnat miliardar din industria jocurilor video, a fost executat de autoritățile chineze. Instanța care l-a condamnat a denunțat „complotul extrem de josnic” al lui Xu Yao. Acesta l-a ucis pe Lin Qi, furios că l-ar fi marginalizat la scurt timp după ce îl ajutase să obțină un acord cu Netflix pentru adaptarea trilogiei „Problema celor 3 corpuri”, relatează BBC.

Crima a avut loc în anul 2020. Xu Yao a amestecat otravă în probioticele lui Lin, deoarece era nemulțumit că ar fi fost marginalizat de acesta la scurt timp după ce îl ajutase să obțină un acord cu Netflix, potrivit presei locale.

Compania lui Lin Qi, Yoozoo Games, deține drepturile de adaptare cinematografică pentru trilogia chineză science-fiction „Problema celor 3 corpuri”, pe care Netflix a adaptat-o într-un serial.

Trilogia science-fiction „Problema celor 3 Corpuri” este bazată pe seria „Amintiri din trecutul Terrei”, scrisă de autorul chinez Liu Cixin. Publicate inițial în limba chineză, cele trei cărți au fost traduse în aproape 30 de limbi și au inspirat mai multe adaptări.

Adaptarea realizată de Netflix în 2024 a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite seriale ale platformei de streaming. Lin Qi a fost menționat postum drept unul dintre producătorii executivi ai serialului.

„Un complot extrem josnic”

Deși a fost arestat la scurt timp după crimă, Xu Yao a fost condamnat în 2024, iar execuția sa, care ar fi avut loc pe 21 mai, a fost confirmată marți de compania Yoozoo Games, într-un comunicat care precizează că „în cele din urmă, justiția a fost făcută”.

„Îl deplângem profund pe domnul Lin și transmitem sincere condoleanțe familiei sale. În calitate de colegi care au luptat alături de el, toți membrii companiei sunt recunoscători pentru imparțialitatea procesului judiciar”, se arată în comunicat.