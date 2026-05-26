„Un complot extrem de josnic”. A fost executat după ce și-a ucis șeful, producător al serialului Netflix „Problema celor 3 corpuri”

A.O.
2 minute de citit Publicat la 18:41 26 Mai 2026 Modificat la 18:42 26 Mai 2026
Xu Yao a fost condamnat în 2024. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/Getty Images

Un bărbat, condamnat pentru că l-a ucis pe un magnat miliardar din industria jocurilor video, a fost executat de autoritățile chineze. Instanța care l-a condamnat a denunțat „complotul extrem de josnic” al lui Xu Yao. Acesta l-a ucis pe Lin Qi, furios că l-ar fi marginalizat la scurt timp după ce îl ajutase să obțină un acord cu Netflix pentru adaptarea trilogiei „Problema celor 3 corpuri”, relatează BBC

Crima a avut loc în anul 2020. Xu Yao a amestecat otravă în probioticele lui Lin, deoarece era nemulțumit că ar fi fost marginalizat de acesta la scurt timp după ce îl ajutase să obțină un acord cu Netflix, potrivit presei locale. 

Compania lui Lin Qi, Yoozoo Games, deține drepturile de adaptare cinematografică pentru trilogia chineză science-fiction „Problema celor 3 corpuri”, pe care Netflix a adaptat-o într-un serial. 

Trilogia science-fiction „Problema celor 3 Corpuri” este bazată pe seria „Amintiri din trecutul Terrei”, scrisă de autorul chinez Liu Cixin. Publicate inițial în limba chineză, cele trei cărți au fost traduse în aproape 30 de limbi și au inspirat mai multe adaptări.

Adaptarea realizată de Netflix în 2024 a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite seriale ale platformei de streaming. Lin Qi a fost menționat postum drept unul dintre producătorii executivi ai serialului.

 „Un complot extrem josnic” 

Deși a fost arestat la scurt timp după crimă, Xu Yao a fost condamnat în 2024, iar execuția sa, care ar fi avut loc pe 21 mai, a fost confirmată marți de compania Yoozoo Games, într-un comunicat care precizează că „în cele din urmă, justiția a fost făcută”.

„Îl deplângem profund pe domnul Lin și transmitem sincere condoleanțe familiei sale. În calitate de colegi care au luptat alături de el, toți membrii companiei sunt recunoscători pentru imparțialitatea procesului judiciar”, se arată în comunicat.

Instanța a descris „complotul” lui Xu Yao pentru a-l ucide pe Lin drept unul „extrem de josnic”. 

Moartea lui Lin a șocat industria jocurilor video din China și din afara ei. Lin este fondatorul Yoozoo Games, dezvoltatorul din Shanghai cunoscut mai ales pentru jocul de strategie „Game of Thrones: Winter Is Coming”.

În 2018, Lin l-a numit pe Xu la conducerea „Universul Celor 3 Corpuri”, o subsidiară creată pentru administrarea proiectelor legate de franciza SF.  Însă relația dintre cei doi s-a deteriorat în 2020, când Lin a decis să pună alți directori la conducerea operațiunilor companiei, potrivit presei locale.

Furios pentru această aparentă „marginalizare”, Xu a amestecat otravă în pastilele probiotice ale lui Lin. În decembrie 2020, Lin a ajuns la spital după ce s-a simțit rău. A murit nouă zile mai târziu, la vârsta de 39 de ani.

La acea vreme, averea sa era estimată la aproximativ 6,8 miliarde de yuani (941 de milioane de dolari), potrivit clasamentului Hurun China Rich List.

Poliția l-a arestat pe Xu la câteva zile după internarea lui Lin. Pe lângă moartea lui Lin, planul de otrăvire pus la cale de Xu a îmbolnăvit și alte câteva persoane.

Ziarul chinez Economic Observer a relatat marți că una dintre victimele lui Xu a scris pe rețelele sociale: „Justiția vine până la urmă, chiar dacă târziu.”

