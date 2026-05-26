Cele două ordonanțe privind SAFE au fost adoptate cu scandal de Senat. PSD și PNL au continuat cearta din comisii

Publicat la 19:30 26 Mai 2026 Modificat la 19:30 26 Mai 2026

Ambele OUG au fost modificate față de variantele adoptate de Guvern.

Două ordonanțe de urgență privind programul SAFE de înzestrare a Armatei au fost adoptate, marți, de Senat cu modificări față de variantele aflate în vigoare și cu scandal între PSD și PNL. Senatorii ambelor partide s-au acuzat reciproc că ar urmări favorizarea unor interese de grup diferite, relatează Agerpres.

După cearta din comisiile reunite de buget și economică de la Senat, scandalul s-a mutat în plen. Motivul: ordonanțele de urgență privind programul SAFE.

OUG, adoptată de Senat după eliminarea a 12 articole

Ordonanța de Urgență nr. 38/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative au fost eliminate, la propunerea PSD, 12 articole. Senatul este primul for sesizat în acest caz, iar Camera Deputaților - decizională. Votul a fost de 71 „pentru”, unul „contra” și 30 de abțineri.

PSD a susținut că Guvernul Bolojan a introdus aceste 12 puncte, printre care și facilități acordate unor agenți economici, după ce a fost demis de Parlament, fără să aibă acest drept.

Senatorul PSD Liviu-Lucian Mazilu a spus că Guvernul Bolojan a făcut acest demers în „disprețul” legii și al Constituției.

„Noi, astăzi, votăm pentru această ordonanță în forma amputată, în forma legală pentru care Guvernul a primit avizul Consiliului Legislativ - negativ, dar l-a primit în timp util, când avea prerogativă să emită ordonanțe”, a explicat Mazilu.

El a susținut că prin introducerea celor 12 puncte, interesul PNL era de a favoriza „grupuri de interese din diverse domenii'”.

La rândul ei, președinta Comisiei de buget, senatoarea PNL Gabriela Horga, a acuzat PSD că are un interes particular în legătură cu acest proiect de lege și „nu s-a dat înapoi de la nicio acțiune”.

„Este surprinzătoare hărnicia de care dau dovadă colegii senatori de la PSD în legătură cu introducerea unor proiecte legislative pe ordinea de zi a comisiilor și pe ordinea de zi a plenului. Vorbim însă doar de acele proiecte pentru care domniile lor au un interes particular. În legătură cu acest proiect de lege nu v-ați dat înapoi de la nicio acțiune, poate că miza a fost uriașă pentru unii dintre dumneavoastră”, a afirmat Horga.

Ea a adăugat că PSD nu are același interes pentru a dezbate și proiectul privind interzicerea cumulului pensie de serviciu - salariu.

„Acest proiect a fost măcelărit”, a susținut Horga, acuzând că social-democrații au un interes personal legat de eliminarea prevederilor privind rambursarea necuvenită de TVA, privind combaterea evaziunii fiscale și a fraudelor în domeniul produselor accizabile.

„Nu pot să nu pun aceste întrebări în condițiile în care tot PSD s-a mobilizat să fie eliminate măsurile care consolidează lupta împotriva fraudei fiscale”, a spus ea.

Scandal în plenul Senatului

Senatoarea Nadia Cerva (Pace Întâi România) a afirmat că „tot programul SAFE este nelegal, plecând de la procedura prealabilă” și că grupul parlamentar din care face parte se abține la vot.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a apreciat că motivația urgenței nu are ce căuta într-un subiect atât de important cum este înzestrarea Armatei.

„Un Guvern nu are dreptul să mintă populația și să-i spună de pe acum la ce dobândă va plăti aceste împrumuturi. Informația pe care o auziți vehiculată în spațiul public că aceste împrumuturi vor fi plătite la o dobândă de 3% este cât se poate de falsă și este o minciună”, a susținut Peiu.

Senatorul USR Narcis Mircescu a afirmat că partidele suveraniste găsesc tot felul de motive pentru a se opune programului SAFE pe motiv că nu ar fi constituțional, că nu s-ar face ce trebuie cu fondurile ce urmează a fi alocate.

„Am auzit că nici autostrăzile finanțate din banii programului SAFE n-ar fi chiar atât de bune. Discutăm de dobânzile la care ne împrumutăm. Corect, ele nu pot fi de acum spuse cu claritate, însă fără niciun fel de discuție aceste dobânzi vor fi mult mai mici decât cele la care s-ar fi putut împrumuta statul român”, a explicat Mircescu.

El a adăugat că Armata Română deja avea contracte de înzestrare pe traseu semnate, care urmau să își producă efectele. „Practic, acest împrumut SAFE vine să preia aceste contracte cu o dobândă bună, de aproximativ 3%, și cu o perioadă de grație de 10 ani și nu ne pune în situația de a plăti din bugetul propriu acum înzestrarea Armatei, care este absolut necesară”, a evidențiat Mircescu.

A doua ordonanță, adoptată cu amendamente

Senatul a adoptat amendamente și la Ordonanța de Urgență nr. 21/2026 pentru modificarea și completarea OUG nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei”' (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.

Amendamentele au fost propuse de șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, care a motivat că Guvernul are capacități limitate și nu le poate adopta.

Acestea vizează repartizarea fondurilor acordate României către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și dreptul acestora de a încheia angajamente în cadrul SAFE în termen de 30 de zile de la data semnării acordului de împrumut, și nu de la aprobării acestui acord, cum este în prezent.

Votul a fost de 69 „pentru”, 3 „contra” și 31 de abțineri. Senatul este for decizional în legătură cu OUG 21/2026, Camera Deputaților adoptând-o tacit anterior.