Sorin Grindeanu sesizează CCR în scandalul OUG pentru SAFE. Bolojan, acuzat că a adoptat ordonanța după ce a fost demis

4 minute de citit Publicat la 15:10 20 Mai 2026 Modificat la 15:15 20 Mai 2026

OUG a fost contestată la CCR și de Avocatul Poporului. Foto: Agerpres

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern. Liderul PSD susține că Executivul a adoptat ordonanța de urgență nr. 38 privind industria de apărare după ce a fost demis prin moțiune de cenzură, încălcând astfel Constituția și nesocotind „obligația de loialitate constituțională față de Parlament”.

Potrivit documentului obținut de Antena 3 CNN, președintele Camerei Deputaților forma finală a OUG nr. 38/2026 a fost adoptată în intervalul 5-8 mai 2026, după ce Guvernul Bolojan a fost demis de Parlament prin moțiune de cenzură.

„Prin continuarea de către Guvern a exercitării de atribuții de reglementare primară, apreciem că acesta s-a substituit rolului Parlamentului.

În acest sens, considerăm că emiterea actului normativ invocat încalcă principiul separației și echilibrului puterilor în stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală, nesocotind una dintre prerogativele acestui principiu, respectiv colaborarea loială și respectul reciproc ce trebuie să guverneze raporturile dintre instituțiile și autoritățile statului”, scrie în sesizarea citată.

Guvernul Bolojan, acuzat că a încălcat Constituția

Ordonanța la care se face referire în sesizarea președintelui Camerei Deputaților este OUG nr. 38/2026 privind investițiile în industria de apărare, în contextul programului european SAFE.

Ordonanța a fost adoptată de Guvern la data de 4 mai 2026, cu o zi înainte să fie demis, cu un aviz favorabil de la Consiliul Legislativ. Însă pentru că forma adoptată de Executiv a suferit modificări substanțiale, Guvernul Bolojan a fost nevoit să ceară, din nou, aviz de la Consiliul Legislativ.

Cel de-al doilea aviz, negativ de această dată, a venit a doua zi, la data de 5 mai, când Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură de Parlament, dar înainte a fost înregistrat de Secretariatul general al Executivului cu 4 minute înainte ca hotărârea Parlamentului să fie publicată în Monitorul Oficial.

La data de 8 mai, Guvernul interimar Bolojan, care avea la acel moment puteri limitate, a repus pe ordinea de zi OUG invocând art. 43 alin. 1 din HG 561/2009, susținând că nu readoptă actul, ci doar „ia act" de avizul negativ al Consiliului Legislativ.

Președintele Camerei Deputaților susține însă că Guvernul interimar Bolojan și-a depășit astfel atribuțiile și a încălcat Constituția. Sorin Grindeanu cere Curții Constituționale să constate că adoptarea acestei OUG s-a făcut cu „încălcarea gravă și cumulativă a limitelor constituționale ale mecanismului delegării legislative, consacrat la art. 115 din Legea fundamentală”.

„Conflictul juridic de natură constituțională este generat de două conduite neconstituționale distincte, dar convergente prin efectele lor, ale Guvernului României:

I. Adoptarea și transmiterea spre publicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moțiune de cenzură (5 mai 2026), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026, de un Guvern care, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituție, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competențe de legiferare delegată;

II. Reglementarea prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2026 a unor soluții legislative care se aflau deja în procedură parlamentară – în curs de dezbatere sau chiar pe ordinea de zi a ședințelor plenului la Camera Deputaților și, respectiv, la Senat – transformând astfel Guvernul dintr-un legiuitor delegat, căruia i s-a retras tocmai mandatul democratic, într-o autoritate legiuitoare concurentă cu Parlamentul, cu abdicarea de la rolul său constituțional și prin nesocotirea, în același timp, a obligației de loialitate constituțională față de Parlament, ca unică autoritate legiuitoare a țării”, scrie în sesizarea citată.

Ce vrea Sorin Grindeanu de la CCR

Astfel, Sorin Grindeanu solicită Curții Constituționale:

Să constate existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României și Guvernul României, declanșat prin emiterea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2026, cu depășirea limitelor constituționale ale prerogativei de legiferare delegată prevăzute de art. 110 alin. (4) și art. 115 din Constituția României, republicată, și cu nesocotirea rolului Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a țării, consacrat de art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală;

Să stabilească conduita de urmat de autoritățile publice implicate în vederea restabilirii ordinii constituționale, în sensul:

a) constatării că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2026 a fost adoptată și transmisă în vederea publicării cu depășirea competențelor constituționale ale Guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției;

b) obligării Guvernului de a se abține de la emiterea oricăror acte normative cu forță de lege primară atât timp cât exercită atribuțiile în regim de administrare curentă a treburilor publice, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituție;

c) recunoașterii dreptului Parlamentului de a-și continua procedurile legislative în curs în privința materiilor reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2026, nestânjenit de efectele unui act normativ adoptat cu încălcarea Legii fundamentale.

Anterior, și Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la această ordonanță de urgență.

„Constituția a prevăzut foarte clar atribuțiile pe care un guvern interimar le mai p oate avea după ce a fost demis de către Parlament. Ori, noi ne trezim acum în această situație care, spun eu, este unică (...).

Este adevărat că se face acolo un întreg artificiu ca să se spună că (ordonanța) nu a fost adoptată atunci, ci înainte. Nu e adevărat (...).

Sunt multe aspecte de neconstituționalitate, atât în ceea ce privește fondul unora din prevederile din ordonanță, cât și chestiunile procedurale”, a spus Renate Weber la Antena 3 CNN.