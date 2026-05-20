Un primar UDMR a fost prins în flagrant de EPPO în timp ce primea mită pentru un proiect pe bani europeni

1 minut de citit Publicat la 15:53 20 Mai 2026 Modificat la 15:55 20 Mai 2026

Kócza István, primarul UDMR al comunei Buduslău din Bihor, a fost pus sub control judiciar și acuzat de luare de mită într-un dosar instrumentat de Parchetul European, care vizează un contract finanțat din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii de drumuri agricole.

Potrivit procurorilor europeni, edilul, care ocupa și funcția de responsabil financiar în cadrul primăriei, ar fi cerut încă din octombrie 2025 o mită de 5% din valoarea contractului, fără TVA, unui reprezentant al firmei care executa lucrările.

Contractul avea o valoare de aproximativ 770.000 de euro, adică aproape 4 milioane de lei, iar suma cerută drept mită s-ar fi ridicat la circa 38.500 de euro, echivalentul a 200.000 de lei.

În schimbul banilor, primarul ar fi promis că va facilita derularea contractului și va urgenta plățile pentru lucrările finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Anchetatorii susțin că edilul ar fi primit întreaga sumă în mai multe tranșe. Pe 19 mai 2026, acesta ar fi încasat aproximativ 28.800 de euro, adică 150.000 de lei, moment în care a fost prins în flagrant.

Primarul este acum cercetat pentru luare de mită și a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Pe durata măsurii, el nu are voie să părăsească țara și nici să își exercite atribuțiile de primar.

Ancheta este desfășurată cu sprijinul mai multor structuri de poliție și combatere a criminalității organizate din România.

Procurorii europeni precizează că toate persoanele investigate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanțelor din România.