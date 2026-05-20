Se pregătesc noi reguli pentru creșterea porcilor. Barna: Nu cred că în România poate fi interzisă creșterea porcilor în gospodării

2 minute de citit Publicat la 16:44 20 Mai 2026 Modificat la 16:45 20 Mai 2026

Viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a anuţat miercuri că Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară (ANSVSA) lucrează la un proiect legislativ care vizează noi reglementări pentru creșterea porcilor în România. Conform vicepremierului, obiectivul este limitarea răspândirii focarelor de pestă porcină africană, cu o regionalizare a zonelor, astfel încât să poată să fie reluate exporturile către ţări terţe sau chiar din UE.

"Există un proiect de OUG care, astăzi, cel târziu, joi, va fi pus în dezbatere publică de către ANSVSA. Acesta prevede câteva principii noi care privesc în primul rând limitarea mişcării animalelor din ferme comerciale autorizate sau înregistrate, respectiv din gospodăria populaţiei. Nu cred că cineva în Rromânia poate să interzică şi să oprească creşterea porcilor în IGP-uri. Trebuie să găsim soluţii pentru a limita la maxim mişcarea", a declarat viceprim-ministrul, într-o conferinţă de presă, care a avut loc în cursul acestei zile.

Ce reguli introduce noul act normativ

Actul normativ propune mai multe măsuri menite să limiteze, la nivelul circumscripțiilor sanitar-veterinare, numărul de porcine aflate în iGP-uri sau provenite din unități de reproducție, măsură pe care Tánczos Barna o consideră "foarte bună".

Totodată, autoritățile urmăresc eliminarea "intermediarilor" din lanțul de transport și comercializare, precum și confiscarea mijloacelor de transport și a efectivelor de porci care sunt transportate fără documente legale. Proiectul prevede și majorarea sumelor alocate prin intermediul asociațiilor de vânătoare.

"Obiectivul primordial este regionalizarea pe zone, de unde să putem începe exportul către țări terțe sau din UE", a mai precizat vicepremierul.

În paralel, ministrul interimar al Agriculturii a menţionat că este pregătită și o nouă legislație privind etichetarea și comercializarea cărnii de porc, inclusiv a celei congelate.

Creşterea porcilor în România, un sector cu probleme

Sectorul creşterii porcinelor traversează o perioadă dificilă în contextul restricţiilor impuse de Pesta Porcină Africană (PPA).



Recent, Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) a transmis că o parte semnificativă a fermelor comerciale operează sub costul de producţie şi riscă închiderea în perioada imediat următoare.

Chiar dacă pentru o perioadă de timp preţul oferit fermierilor a înregistrat o uşoară revenire, la finalul lunii trecute s-a observat o scădere accelerată, în contextul în care cererea şi consumul începeau să crească.

Potrivit datelor publicate de Observatorul Cărnii de Porc al Uniunii Europene, în primul trimestru al anului 2026, preţul mediu al porcilor abatorizaţi (carcasă clasa E) în România a scăzut cu 17,8% faţă de aceeaşi perioadă din 2025 şi se situează cu 11,4% sub media Uniunii Europene, România înregistrând al doilea cel mai mic preţ din Europa şi mult sub preţul mediu din principalele ţări de unde importăm.



În aprilie, preţul porcului la poarta fermei era de aproximativ 5 - 5,5 lei/kg în viu, în timp ce costul real de producţie depăşea 6,5 lei/kg, generând pierderi directe pentru fermieri şi afectând grav capacitatea acestora de a susţine activitatea pe termen scurt şi mediu.