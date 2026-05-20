Război pe florile de salcâm, într-un sat din Hunedoara. Primăria a interzis accesul cu stupi, pentru că „baza meliferă” e în criză

Accesul apicultorilor care ar dori să vină cu stupii în pastoral la culesul florilor de salcâm a fost interzis de autorităţile locale în satul Homorod, pe motiv că baza meliferă nu ar fi suficientă pentru toţi, fapt contestat însă de reprezentanţii Asociaţiei Crescătorilor de Albine (ACA) Hunedoara, citat de Agerpres.



Potrivit unui anunţ postat pe pagina de Facebook a Primăriei Geoagiu, apicultorii sunt informaţi că începând cu actualul sezon de recoltă la florile de salcâm, deplasarea în pastoral a apicultorilor din alte localităţi este restricţionată pe raza satului Homorod, deoarece efectivele de albine din localitate depăşesc pragul optim de încărcare pe hectar.



„Această măsură este motivată de necesitatea protejării resurselor melifere locale şi a activităţii apicultorilor rezidenţi. În prezent, efectivele de albine deţinute de locuitorii satului Homorod acoperă integral capacitatea de cules a zonei, depăşind pragul optim de încărcare de 15 familii de albine pe hectar.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă recomandăm să vă orientaţi către alte zone disponibile pentru pastoral, astfel încât să evităm suprapopularea şi diminuarea producţiei de miere", se arată în anunţ.



În replică, vicepreşedintele ACA Hunedoara, Tiberiu Korb, a apreciat că măsura adoptată de administraţia locală este "un abuz de la cap la coadă", care nu ar fi justificat în condiţiile în care, susţine acesta, baza meliferă este suficientă pentru toţi.



„Este un abuz de la cap la coadă, nu este etic şi nici legal. Este o bază meliferă destul de bună, chiar dacă s-a tăiat mult salcâm. Îi înţeleg pe localnici, pe apicultorii din zonă, care ar vrea să fie singuri, dar eu cred că nu-i normal.

Un hectar de salcâm secretă până la 1.000 de kg de miere. (...) Într-un an normal, când secreţia este normală, nu se valorifică întreaga producţie de salcâm în zona respectivă, cu numărul de familii de albine care este acolo", a declarat, miercuri, pentru Agerpres, reprezentantul ACA Hunedoara.



Acesta a adăugat că ACA Hunedoara a avut în plan să conteste decizia autorităţilor locale, însă apreciază că până la o soluţionare oficială a problemei, restricţia nu ar mai avea sens, deoarece sezonul de cules la florile de salcâm se va încheia.



Vicepreşedintele ACA Hunedoara şi-a exprimat speranţa că lucrurile vor reveni la normal, menţionând că apicultorii au nevoie de culesul la florile de salcâm, în condiţiile în care anul trecut producţia de miere din acest sortiment a fost aproape de zero.



În judeţul Hunedoara îşi desfăşoară activitatea aproximativ o mie de apicultori.



Pe 20 mai este sărbătorită Ziua Mondială a Albinelor, aceasta fiind proclamată oficial de Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 2017, pentru a conştientiza rolul esenţial pe care albinele şi alţi polenizatori îl au în menţinerea biodiversităţii şi asigurarea hranei omenirii.