Tanczos Barna: România poate pierde 771 de milioane de euro din PNRR dacă nu adoptă legislaţia privind terenurile degradate de la ADS

Publicat la 18:19 20 Mai 2026 Modificat la 18:19 20 Mai 2026

România riscă să piardă 771 de milioane de euro dacă nu respectă termenele impuse de Uniunea Europeană, pentru adoptarea legislației privind utilizarea terenurilor degradate aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului (ADS), în vederea dezvoltării unor proiecte de energie regenerabilă. Măsura vizează Jalonul nr. 509 din PNRR, a precizat ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, într-o conferință de presă.

"Am avut o ordonanţă de urgenţă care a trecut de Guvern, dar după aceea, la Consiliul Legislativ, am avut un aviz negativ, pentru că în timpul şedinţei de Guvern s-a completat ordonanţa de urgenţă cu teme care n-au fost trecute prin procedura de avizare, motiv pentru care ordonanţa de urgenţă care reglementa modul în care trebuia respectat, trebuia îndeplinit jalonul PNRR prin ADS nu s-a mai publicat în Monitorul Oficial", a declarat, miercuri, Tanczos Barna, într-o conferinţă de presă.

După avizul negativ recent al Consiliului Legislativ, acum, a fost depus un nou proiect în Parlament. Ministrul spune că este optimist cu privire la şansele ca România să îndeplinească jalonul respectiv.

"Sper ca săptămâna viitoare să putem trece actul normativ prin Senat, după care să ajungem la Camera Deputaţilor şi, prin aprobare, în timp util, să îndeplinim şi jalonul", a precizat Tanczos Barna.