STB cumpără 46 de tramvaie noi şi 100 de troleibuze articulate

1 minut de citit Publicat la 18:41 20 Mai 2026 Modificat la 18:41 20 Mai 2026

Tramvaiul 41. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Societatea de Transport Bucureşti (STB SA) va achiziţiona 46 de de tramvaie noi şi 100 de troleibuze articulate, lungi, pentru mai mulţi călători, iar 170 de milioane de euro vor fi alocaţi pentru reabilitarea infrastructurii pentru tramvaie, a declarat, miercuri, Andrei Dinculescu Bighea, director general STB SA, la cea de a VIII-a ediţie a conferinţei FOCUS Bucureşti, potrivit Agerpres.

„Avem nevoie de vehicule noi. În momentul de faţă există bani alocaţi. Se vor lua 46 de de tramvaie noi, 100 de troleibuze articulate, din acelea lungi, care vor permite mai mulţi călători, iar 170 de milioane de euro vor fi alocaţi pentru reabilitarea infrastructurii de tramvaie”, a spus Andrei Dinculescu Bighea.

El a precizat că STB are, în prezent, 1.700 de vehicule în parcul propriu, dintre care 1.276 circulă zilnic.

Potrivit directorului general, aproape un milion de validări zilnice sunt în mijloacele de transport din Capitală.

„Mediul digital a crescut foarte mult în ultimii ani, în special la plăţile online. Flota a fost 'upgradată' foarte mult. Sunt 100 de tramvaie noi Astra, româneşti, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice şi 130 de autobuze hibrid. Acestea se află în circulaţie în momentul de faţă, însă nu este suficient”, a mai arătat directorul STB.

Acesta consideră utilă o aplicaţie de transport urban pentru turişti care să cuprindă şi anumite intrări în instituţiile culturale.

„Pe viitor doresc să dezvoltăm o aplicaţie proprie a STB prin care să se poată achiziţiona bilete la muzee sau la alte instituţii culturale, în care turiştii deja să poată să aibă acces din aplicaţie”, a adăugat directorul.

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti a organizat, miercuri, cea de-a opta ediţie a conferinţei FOCUS Bucureşti, un eveniment anual de dezbatere şi soluţii dedicat dezvoltării Capitalei.

Ediţia din 2026 a pus în centru turismul urban, în conexiune directă cu patrimoniul istoric şi infrastructura destinată vizitatorilor şi urmăreşte trecerea de la analiză la soluţii concrete.

Conferinţa a reunit reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, ai mediului de afaceri şi ai organizaţiilor profesionale din turism, cultură, ospitalitate şi infrastructură, alături de antreprenori şi experţi interesaţi de dezvoltarea Bucureştiului.