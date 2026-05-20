Marco Rubio s-a adresat cubanezilor, în timp ce cresc speculațiile privind o invazie a SUA în insulă: "Trump vă oferă o nouă relație"

1 minut de citit Publicat la 18:23 20 Mai 2026 Modificat la 18:23 20 Mai 2026

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA. Foto: Getty Images

Secretarul de stat american Marco Rubio a vorbit, miercuri, despre "o nouă relație" pe care actuala administrație de la Washington ar fi gata să o ofere poporului cubanez.

Într-un mesaj video în limba spaniolă, șeful diplomației americane a acuzat, pe de altă parte, conducerea de la Havana pentru "dificultățile inimaginabile" pe care le suferă cetățenii de rând, notează Agerpres, care citează Axios.

"Președintele Trump oferă o nouă relație între SUA și Cuba. Dar aceasta trebuie să fie direct cu voi, poporul cubanez, nu cu GAESA"' a afirmat Rubio.

GAESA este conglomeratul de afaceri condus de militari, înființat sub fostul lider cubanez Raul Castro, despre care Washingtonul susține că drenează un procentaj important din bogățiile țării.

Axios notează că este pentru prima oară când Marco Rubio, născut într-o familie de imigranți cubanezi, s-a adresat direct cetățenilor statului comunist în calitatea sa de secretar de stat al SUA.

"Administrația Trump oferă 100 de milioane de dolari în alimente și medicamente pentru voi", a afirmat diplomatul, insistând că ajutoarele trebuie distribuite prin intermediul Bisericii Catolice și prin alte "grupuri caritabile de încredere, nu furate de GAESA".

Axios: GAESA controlează 70% din economia cubaneză

"SUA îți oferă ție, cubanezul obișnuit, și nu GAESA, dreptul de a deține o afacere, fie că este o benzinărie sau o companie media (...) Adevăratul motiv pentru care nu aveți electricitate, combustibil sau mâncare este că cei care controlează țara au jefuit miliarde de dolari, dar nimic nu a fost folosit pentru a ajuta poporul", a continuat el.

Conform Axios, GAESA controlează aproximativ 70% din economia Cubei. Între active se numără hoteluri, firme de construcții, bănci, magazine de retail și remitențe din SUA.

Se estimează că valoarea deținerilor grupului ajunge la aproximativ 18 miliarde de dolari.

Cuba se confruntă cu lipsuri severe de combustibil și pene de curent pe scară largă în ultimele luni, de când SUA au impus un embargo asupra petrolului destinat insulei, pe 30 ianuarie.

"Nu avem absolut deloc combustibil și absolut deloc motorină", a declarat ministrul Energiei, Vicente de la O Levy, săptămâna trecută pentru presa de stat.

El a subliniat că rețeaua națională este într-o stare critică.

Președintele american Donald Trump a declarat în mod repetat că Cuba este "următoarea țintă" a Washingtonului, după operațiunea militară împotriva Iranului, și a estimat că insula condusă de comuniști ar urma să cadă "în curând".