Cuba a rămas complet fără motorină și petrol. În Havana e curent electric doar două ore pe zi

Publicat la 10:39 14 Mai 2026

Cuba a rămas complet fără motorină și păcură, a declarat ministrul Energiei, Vicente de la O Levy. Într-un interviu pentru presa de stat, ministrul a spus că țara mai are doar cantități limitate de gaz natural, scrie BBC. El a avertizat că sistemul energetic al Cubei se află într-o stare „critică”, în contextul reducerii livrărilor de combustibil cauzată, potrivit autorităților cubaneze, de presiunile Statelor Unite.

Miercuri, în Havana, au avut loc proteste izolate față de penele de curent, potrivit agenției Reuters.

Statele Unite au repetat în această săptămână oferta de a trimite Cubei un ajutor de 100 de milioane de dolari. Washingtonul spune însă că ajutorul ar fi condiționat de „reforme semnificative” ale sistemului comunist din Cuba.

„Dacă adunăm diferitele tipuri de combustibil, țiței, păcură, din care nu mai avem absolut deloc, și motorină, din care, de asemenea, nu mai avem absolut deloc, singurul lucru pe care îl mai avem este gazul din sondele noastre, unde producția a crescut”, a declarat Vicente de la O Levy.

Ministrul a spus că, din cauza lipsei de combustibil, unele zone din Havana nu au curent electric între 20 și 22 de ore pe zi.

El a recunoscut că situația din țară este „extrem de tensionată”.

Spitalele nu mai pot funcționa normal, iar școlile și instituțiile publice au fost nevoite să se închidă. Turismul, una dintre principalele surse de venit ale Cubei, a fost și el afectat.

În mod normal, Cuba primește petrol pentru rafinăriile sale din Venezuela și Mexic. Însă cele două țări au redus puternic livrările după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu tarife statele care trimit combustibil Cubei.

Săptămâna trecută, secretarul de stat american Marco Rubio a spus că Havana a respins oferta de ajutor umanitar de 100 de milioane de dolari făcută de Statele Unite. Cuba a negat acuzația. Departamentul de Stat al SUA a repetat miercuri oferta și a precizat că ajutorul ar urma să fie distribuit împreună cu Biserica Catolică și cu organizații umanitare considerate de încredere.

„Decizia aparține regimului cubanez: să accepte oferta noastră de ajutor sau să refuze un sprijin esențial, care poate salva vieți, și să răspundă în fața poporului cubanez pentru blocarea acestei asistențe critice”, a transmis Departamentul de Stat.

Presiunea Washingtonului asupra Cubei a crescut la începutul lunii mai, când SUA au impus noi sancțiuni împotriva unor oficiali cubanezi de rang înalt, acuzați de „abuzuri împotriva drepturilor omului”. Ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodriguez, a calificat sancțiunile drept „ilegale și abuzive”.